Neúspěšné XFN střídá nový projekt. Nalákat má Kinclova bitka s italskou mlátičkou

před 1 hodinou

Jiný název, jiná sestava disciplín, ale podobné personální obsazení. Po nedávno zaniklém projektu XFN vzniká v českém zápasnickém světě nová organizace The Fight Arena. Její první akcí bude 27. června ve Sportovní hale Královka galavečer Prague Fight Night, který proběhne v unikátním formátu kombinujícím MMA a K-1.

Zakladatelé sportovní organizace The Fight Arena (TFA) chtějí vytvořit stabilní evropskou platformu bojových sportů, protože ta podle nich v současnosti chybí. Ta bude sídlit v české metropoli a stane se tak jedinou oficiální organizací bojových sportů v západní Evropě s nadnárodním přesahem.

Podle slov Tomáše Rosenbergera, jednatele TFA, se nový projekt nechce omezovat pouze na jednu disciplínu. O tom svědčí i příklon k odlišnému modelu, který si bere za vzor asijskou bojovou organizaci ONE Championship namísto tradiční UFC.

"Hlavní specifikem je začlenění postojářských disciplín, a to na roveň MMA zápasům. Veřejnost si tyto disciplíny pravděpodobně nejčastěji spojuje se zápasy kickboxerů, pro které se vžilo označení K-1," vysvětluje Rosenberger.

Nejvíce otázek vyvstává v souvislosti s nedávno zaniklou organizací XFN a jejího hlavního promotéra Petra Kareše. S tou se kvůli údajným dluhům v minulosti rozhádaly i velké české hvězdy MMA, jako například Karlos Vémola nebo Petr Ondruš.

Rosenberger upozorňuje, že jakákoliv spojitost s XFM má maximálně povahu personální, nikoliv právní. "Jediné, co si do TFA přinášíme z XFN, je náš část profesionálů. Myslíme si, že by byla věčná škoda o tyto nadšené odborníky přijít."

Petr Kareš bude v TFA působit jako nezávislý freelance poradce, organizátoři doufají, že z jeho více než dvacetiletých zkušeností vytěží maximum. Pod stůl zatím nesmetli ani možnost, že by se mohl vrátit přímo do ringu.

TFA je financována investory z řad čerstvých fanoušků bojových sportů, kteří této vášni propadli teprve před pár měsíci. Tomáš Rosenberger zastává funkci ředitele a jednatele organizace.

První galavečer s podtitulem Prague Fight Night proběhne už 27. června 2019 v pražské Sportovní hale Královka.

Jedním z hlavních taháků večera bude čtyřiatřicetiletý Ital Mattia Schiavolin, přezdívaný Aittam nebo také italská mlátička. který se postaví Patriku Kinclovi. Ital má na svém kontě neuvěřitelných 15 výher a jen dvě prohry. Český šampion tak bude čelit kariérní výzvě.

Schiavolin je o 20 míst lepší příčku než Kincl, a v závěsu nechává i tak nadějné adepty jako je Makhmud Muradov. Bijec z Čech bude muset maximálně zužitkovat veškeré znalosti a praktiky, které se do něj pokoušel během výcviku dostat prestižní American Top Team.

Jinou hvězdu Slováka Ivana Buchingera čeká spíše vstup do neznámých vod. Karta mu jako soupeře určila nadějného ruského zápasníka Romana Avdala. Vzhledem k jeho věku a krátké kariéře je pro každého soupeře náročné jeho strategii a slabá místa předem odhadnout. Ve věku pouhých 25 let má na kontě 13 vítězství.

Do konce roku 2019 a během nadcházejícího roku 2020 plánuje TFA celkem 10 bojových galavečerů v 6 metropolích napříč 4 evropskými státy. To koresponduje s vizí organizace expandovat s tradicí bojových sportů směrem na západ.