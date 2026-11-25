Rodiče chtějí, aby jejich děti byly chytré, soustředěné, kreativní a dokázaly si poradit s problémy. Proto jim kupují vzdělávací hračky, přihlašují je na kroužky, učí je cizí jazyky. Jenže je tu zásadní háček - dětský mozek nepotřebuje neustálý přísun úkolů a informací. Potřebuje především pohyb, hru, kvalitní vztahy, dostatek spánku a prostor pro vlastní objevování.
Potvrzují to i výzkumy Adele Diamondové, profesorky vývojové kognitivní neurovědy na kanadské University of British Columbia a jedné z nejuznávanějších světových odbornic na vývoj dětského mozku.
Představa, že inteligenci dítěte nejlépe rozvíjíme tím, že ho co nejdříve naučíme číst, počítat, ovládat cizí jazyk nebo řešit složité logické úlohy, je stále velmi rozšířená. Moderní neurověda ale nabízí podstatně zajímavější pohled.
Pro úspěch ve škole ani v životě totiž nestačí jen vědomosti. Dítě potřebuje také umět ovládat své impulzy, soustředit se, přemýšlet o problému z různých úhlů, přizpůsobovat se změnám a dokončovat úkoly.
Právě tyto schopnosti patří mezi takzvané exekutivní funkce mozku. A podle profesorky Diamondové bychom jejich rozvoji měli věnovat mnohem větší pozornost, protože mají zásadní význam pro školní úspěšnost, duševní zdraví i zvládání každodenního života.
„Pokud chcete být v jakékoli dovednosti dobří, musíte na ní pracovat a postupně se posouvat. Proto je důležité, aby rodiče dětem dávali činnosti, které tyto schopnosti vyžadují. Nemusí to být nic drahého či výjimečného. Třeba pomoc s domácími pracemi vyžaduje od předškoláka soustředěnou pozornost. Ať už jde o zalití květiny nebo krájení mrkve. Musí se na to opravdu soustředit,“ řekla Diamondová v podcastu Mindstalk. „Tím u něj rozvíjíte soustředěnou pozornost. Zároveň má pocit, že dělá práci dospělých, a má radost, že může pomáhat.“
Exekutivní funkce lze zjednodušeně označit za řídicí systém mozku. Pomáhají nám rozhodovat, plánovat, kontrolovat vlastní chování a přizpůsobovat se novým situacím.
Jejich součásti?
Pracovní paměť – schopnost udržet si informace v hlavě a současně s nimi pracovat. Například když dítě řeší matematickou úlohu, musí si zapamatovat zadání, mezivýsledky i postup.
Inhibiční kontrola – schopnost zastavit automatickou reakci, ovládnout impulzy a odolat pokušení. Dítě díky ní například nevykřikne odpověď, ale počká, až dostane slovo.
Kognitivní flexibilita – schopnost změnit strategii, podívat se na problém z jiného úhlu a přizpůsobit se změněným okolnostem.
„Exekutivní funkce umožňují člověku přemýšlet před jednáním, odolávat pokušení, udržet pozornost a reagovat na nové, nepředvídané výzvy,“ upozornila Diamondová v odborné studii Executive Functions.
Právě kombinace těchto schopností umožňuje dítěti nejen dobře se učit, ale také řešit konflikty, zvládat neúspěch, spolupracovat s ostatními a přemýšlet samostatně.
Jak to nejlépe rozvíjet? Pokud bychom měli vybrat jednu aktivitu, kterou bychom měli dětem dopřávat co nejčastěji, byl by to pohyb. Ten zlepšuje prokrvení mozku a podporuje procesy, které souvisejí s učením, pamětí a pozorností.
Zvlášť účinné jsou hry, při nichž dítě musí současně přemýšlet, rozhodovat se a reagovat na měnící se situaci.
Tak třeba fotbal. Dítě musí sledovat spoluhráče, odhadovat pohyb soupeře, rozhodnout se, kam přihrát, a přitom kontrolovat vlastní emoce. Podobně funguje basketbal nebo tenis.
Diamondová ve své studii Activities and Programs That Improve Children's Executive Functions upozorňuje, že pozitivní výsledky přinášejí také aerobní cvičení, tradiční bojová umění a jóga. Zároveň zdůrazňuje, že samotná fyzická aktivita není všechno. Největší potenciál mají celostní přístupy, které propojují tělesný, emocionální a sociální rozvoj.
Hra zkrátka není ztráta času. Je to skvělý trénink mozku. A mnohem komplexnější než vyplňování pracovních listů ve škole. Když dítě hraje fotbal, hokej nebo tenis, musí si pamatovat pravidla, plánovat, co zahraje, ovládat netrpělivost, řešit prostorové vztahy a třeba přijmout prohru. Přirozeně hledá řešení a učí se překonávat překážky.
Teď by měli zbystřit opravdu všichni rodiče. Jeden z nejdůležitějších poznatků dlouhodobé analýzy Diamondové hlásí: vývoj mozku nelze oddělit od emocionálního stavu dítěte.
„Dejte dítěti oporu a pomozte mu zvládnout, co ještě samo předtím nezvládlo!“ radí Diamondová.
Samozřejmě, že každý rodič má přirozenou tendenci svým miláčkům pomáhat. Jenže pokud dětem neustále zametáme cestičku, připravujeme je o příležitosti, při kterých se mohou učit samostatně přemýšlet.
Pobídka – co to zkusit jinak? – je pro zdravý vývoj mladé generace stokrát lepší než přispěchat okamžitě s řešením jakéhokoli rébusu. U svého potomka tím zvýšíte sebedůvěru, podpoříte touhu po objevování nového a překonávání překážek.
Naopak dlouhodobý stres, úzkost, smutek nebo pocit osamělosti mohou negativně ovlivňovat mozkové funkce, které dítě potřebuje pro učení, soustředění a sebeovládání.
Představme si školáka, který se bojí špatné známky, má strach z reakce rodičů nebo se ve třídě necítí bezpečně. Přestože může mít dobré předpoklady, jeho mozek musí část kapacity věnovat zvládání stresu.
„Exekutivní funkce trpí, když je dítě osamělé, smutné, vystresované nebo fyzicky neaktivní,“ shrnula Diamondová.
Její poselství je jednoznačné: pokud chceme lepší studijní výsledky, musíme se zajímat také o to, zda jsou děti šťastné, zdravé a mají kolem sebe podpůrné prostředí. Dítě, které ví, že ho rodiče mají rádi bez ohledu na jeho školní, respektive sportovní výsledky, má důležitý základ pro zdravý psychický i kognitivní vývoj.
A ještě pozor na jednu věc - spánek není lenost. Drobotina potřebuje dostatek spánku nejen proto, aby nebyla unavená, ale pro zlepšení paměti, pozornosti, regenerace a správné fungování mozku.
Během spánku dochází k procesům, které pomáhají upevňovat nové poznatky a zpracovávat informace získané během dne. Nedostatek spánku naopak může zhoršovat soustředění, kontrolu emocí i schopnost rozhodovat se.
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