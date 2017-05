Pozastavené dotace? Sportovní svazy jsou na suchu. Musejí si půjčovat nebo rušit akce

před 35 minutami

Nevyplacené peníze ze státní pokladny na provoz výrazně komplikují fungování sportovních svazů. Některým hrozí, že se dostanou na dno, musejí rušit či omezovat akce. Předseda stolních tenistů uvažuje, že platy sekretariátu vyplatí ze svého, a nejen hokejbalisté si berou půjčku.

Nymburk - Sportovní svazy a jednoty dosud nedostaly finanční prostředky z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) z tzv. programu pět, který je určen na provoz. První záloha přitom měla přijít do konce března. Nestalo se tak a vše se zkomplikovalo v květnu po vypuknutí dotační kauzy. Ministryně Kateřina Valachová na to konto výplaty pozastavila a nyní by se měly posílat až během června.

"Situace je dost tristní," řekl předseda stolních tenistů Zbyněk Špaček po valné hromadě České unie sportu (ČUS) v Nymburku a podobně mluvila většina předsedů sportovních svazů. "Nemáme ani korunu z programu pět na činnost a organizaci a je těžké řídit svazovou činnost," přidal se Gabriel Waage ze softbalu.

Svazy dostaly finance z programů jedna a dva, tedy na reprezentaci a talentovanou mládež. "Ministryně ale striktně nařídila, že nesmíme přesouvat peníze mezi jednotlivými dotačními programy, což se dělo v minulých letech. A jelikož je půlka května a z pětky nemáme ani korunu, tak je to velmi vážný problém," řekl Špaček.

Finance na provoz sportovních svazů zajišťují fungování sekretariátů, ale peníze se využívají i na zajištění mistrovství republiky všech kategorií, na komise rozhodčích, školení a další věci. "Mají nejširší využití," uvedl Špaček. Waage doplnil, že není vyplácen ani program čtyři na údržbu a provoz pro kluby. "Ten bude přepočítáván a nevím, co mám klubům dát. Všechno se může změnit," posteskl si Waage.

Softbalisté mají podle svého šéfa finance na fungování do konce srpna. "Když použijeme rezervu z loterijních peněz, tak vydržíme do září. Pak si musíme půjčit a dotace do klubů půjdou do konce roku," řekl Waage. Stolní tenisté mají získat na provoz 18 milionů korun. ale zatím brali peníze ze svých rezerv.

"Ty jsme vyčerpali na všechny MČR a další nezbytné věci, ale jsou svazy, které rezervy neměly, a ty jsou na dně. Berou kontokorentní úvěry," doplnil Špaček, který je připraven případně hradit fungování sekretariátu ze svého. "Nemůžeme nechat lidi bez příjmu," pronesl.

Hokejbalisté pořádají už za čtrnáct dnů světový šampionát v Pardubicích. Halu sice mají zajištěnou díky podpoře města a kraje, přesto jsou v prekérní situaci. "Nemáme finanční hotovost, proto se budeme se všemi domlouvat na pozdější platbě," řekl generální sekretář Českomoravského svazu hokejbalu Tomáš Březina a dodal, že svaz požádal o milionovou půjčku z rezervního fondu svazů ČUS.

Všichni sportovní činitelé vnímají, že zařazení sportu pod MŠMT se ukazuje jako nefunkční model. "Nemáme tam zastání. MŠMT má jiné priority. Sportu tam nerozumí a potřeby pro sport jsou úplně jiné než pro školství. Vývoj ve sportu je dynamický a nelze stoprocentně dodržet složitou metodiku," upozornil Špaček.

Waage přidal, že nejhorší je nejistota, kdy a kolik peněz na fungování jednotlivé svazy dostanou. "Při rozdělování peněz je neschopnost přemýšlet dlouhodoběji. Žijeme proto ze dne na den a to je rok co rok. Jsou tady jen sliby, že bude tříletý výhled, což by dalo možnost smysluplně pracovat, ale takhle je to ad hoc," řekl.