„Postavte mu sochu." Týpka z Ostravy doma neznají, v Asii mu loučení mapoval Netflix

Kdykoliv se do Japonska vrátí, může si být jistý, že mu fanoušci utrhají ruce. Už před třemi lety tam Ondřej Satoria, technik elektrického inženýringu z Ostravy, získal status hvězdy, když vyautoval nejlepšího baseballistu světa Šoheie Ohtaniho. A letos své renomé ještě posílil.
Česká reprezentace sice tentokrát na prestižním World Baseball Classic prohrála všechny čtyři zápasy, přesto si v Tokiu užila velké pozornosti místních.
Vše vrcholilo v úterním utkání proti Japonsku, domácí družině obhájců světového titulu. Nadhazovač Satoria v něm téměř pět směn držel hvězdné soupeře na uzdě.
„Dal jsem do toho všechno. Už mě bolela ruka a záda. Odešel jsem přesně tak, jak jsem měl,“ líčil pak 29letý baseballista, který už v předstihu hlásil, že v Japonsku uzavře kariéru v národním týmu.
Obrovský favorit pak zlomil duel v předposlední směně a zvítězil 9:0. Nicméně nejsilnějším momentem bylo jednoznačně Satoriovo loučení.
To, jak na World Baseball Classic před třemi lety trápil Ohtaniho, který tentokrát nenastoupil, si japonští fanoušci vryli hluboko do paměti.
Letos více než 40 tisíc diváků na stadionu Tokyo Dome vyprovodilo hráče ostravských Arrows, který doma pracuje pro ČEZ jako technik řízení malých staveb, bouřlivým aplausem vestoje.
Reprezentační trenér Pavel Chadim k tomu přidal gesto, kdy z hlavy smekl kšiltovku a uklonil se. V té chvíli měl Satoria na nadhazovačském kopci na krajíčku.
Rozvášnil se také komentátor oficiálního přenosu, Stephen Nelson z televize ESPN.
„Jaký moment pro tuhle zemi a tohohle gentlemana! Ovace pro Ondřeje Satoriu, českou baseballovou legendu. Postavte mu v Ostravě sochu,“ komentoval emotivně loučení českého nadhazovače.
Kdo Satoriův příběh zná, musel se v ten moment pousmát.
Protože zatímco v Japonsku poblázněném do baseballu je bez nadsázky celebritou, v Česku známým sportovcem není. Dokonce ani ve svém rodném městě.
„Jsem člověk, který je rád spíš inkognito,“ popisoval Satoria v rozhovoru pro Aktuálně.cz před třemi lety po první salvě slávy. „Je to moc hezké, ale věřím, že to zase pomine a budu obyčejný Ondra z Poruby,“ dodával.
Podobnou hlášku měl vloni na podzim, když se vrátil z návštěvy Japonska, kde tehdy reprezentoval na mezinárodní výstavě Expo 2025.
„V Česku jsem obyčejný týpek z Ostravy, kterého nikdo nezná. Mám svoji pohodičku. Kdežto v Japonsku mě lidé poznávají,“ smál se. „Byla tam dokonce paní, která začala brečet, když jsem jí podal ruku a podepsanou kartičku,“ vyprávěl Satoria.
Nyní se to všechno ještě znásobí.
Japonci po úterním zápase doslova zaplavili internet různými obrázky a grafikami se Satoriou. Nadšeně psali o tom, jak nakupují české dresy a kšiltovky.
Japonská odnož streamovacího gigantu Netflix na sociální síti X zveřejnila tříminutový shot s českým hráčem a titulkem „Respect for the Finale“.
Oficiální web americké Major League Baseball (MLB) zase věnoval sympatickému vousáči z Ostravy dlouhý text.
Referoval v něm podrobně o různých typech nadhozů, které má Satoria v repertoáru, o jeho tetováních a vášni pro filmovou sérii Star Wars. A také o tom, proč ještě před třicítkou v reprezentaci končí.
Čas, který dříve trávil tréninkem nebo na turnajích, teď chce dát rodině a malému synovi. Bude pokračovat jen na klubové scéně.
Nejdůležitější metu pro sebe už navíc dobyl. Byla to bronzová medaile z loňského mistrovství Evropy, pro Čechy vůbec první v historii.
„Míč od Ohtaniho bude vždycky speciální, ale tohle je nejdůležitější artefakt v mojí sbírce. Medaile pro mě znamená všechno. Mám ji u sebe i tady, je pořád se mnou,“ říkal Satoria v Tokiu.
Dostal také dotaz, zda by ho při rozhodování nezviklala případná nabídka z profesionální soutěže.
„Ne, ne, nechci. To mě opravdu pobavilo, děkuji,“ reagoval. „Tohle byla reklama na baseball, ale já nikam nejdu. Zajedu si do práce,“ shodil Satoria tuto variantu ze stolu.
V Ostravě ho tak čeká návrat do reality. Brzká vstávání, cesty do práce v 5:45 a večerní baseballové tréninky s Arrows.
