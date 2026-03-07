Přeskočit na obsah
7. 3. Tomáš
Sport

Poslední zamávání. Sáblíková ukončila kariéru, na MS už se v neděli nepředstaví

ČTK

Rychlobruslařka Martina Sáblíková ukončila svou úspěšnou kariéru. Osmatřicetiletá trojnásobná olympijská vítězka v neděli nenastoupí do pokračování mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu.

Martina Sáblikova v závodě na 5000 m na ZOH 2026
Martina Sáblikova v závodě na 5000 m na ZOH 2026Foto: REUTERS
Posledním startem pro jedenadvacetinásobnou mistryni světa byl závod na 3000 metrů, v jehož závěru si už bez ambice zajet čas užívala aplausu zaplněné haly Thialf.

"Vzhledem k tomu, jak na tom (zdravotně) jsem, tak nemám žádná očekávání, žádné ambice. Jsem smířená s tím, že si to jedu odjet pro radost, pro publikum, sama pro sebe," řekla Sáblíková novinářům před šampionátem.

Legenda světového rychlobruslení není fit od olympiády v Miláně, kde kvůli nemoci musela zrušit start na trati 3000 metrů a závod na 5000 metrů absolvovala oslabená a bez šance na dobrý výsledek. Skončila v něm jedenáctá.

"Chtěla jsem se rozloučit v Heerenveenu. Je to pro mě poslední závod kariéry a tak to bude. Těším se na něj, ale vím, že to nebude takové, jak bych chtěla. I tak to bude skvělé. Vím, že si užiju atmosféru, ale zároveň vím, že ten výkon tam nebude," dodala.

Sáblíková je nejúspěšnější českou sportovkyní v historii zimních olympijských her. Pod pěti kruhy se představila šestkrát a získala sedm medailí.

Zdráhalová měla na pětistovce čtvrtý čas. Jílek si vylepšil osobní maximum

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vstoupila do mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu čtvrtým časem na trati 500 metrů. Mezi muži byl Metoděj Jílek v osobním rekordu osmý. Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková, která v Nizozemsku ukončí aktivní kariéru, zajela osmnáctý čas. Po první ze čtyř disciplín vedou Japonka Miho Takagiová a Jordan Stolz z USA.

