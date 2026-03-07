Poslední zamávání. Sáblíková ukončila kariéru, na MS už se v neděli nepředstaví

Rychlobruslařka Martina Sáblíková ukončila svou úspěšnou kariéru. Osmatřicetiletá trojnásobná olympijská vítězka v neděli nenastoupí do pokračování mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu.
Posledním startem pro jedenadvacetinásobnou mistryni světa byl závod na 3000 metrů, v jehož závěru si už bez ambice zajet čas užívala aplausu zaplněné haly Thialf.
"Vzhledem k tomu, jak na tom (zdravotně) jsem, tak nemám žádná očekávání, žádné ambice. Jsem smířená s tím, že si to jedu odjet pro radost, pro publikum, sama pro sebe," řekla Sáblíková novinářům před šampionátem.
Legenda světového rychlobruslení není fit od olympiády v Miláně, kde kvůli nemoci musela zrušit start na trati 3000 metrů a závod na 5000 metrů absolvovala oslabená a bez šance na dobrý výsledek. Skončila v něm jedenáctá.
"Chtěla jsem se rozloučit v Heerenveenu. Je to pro mě poslední závod kariéry a tak to bude. Těším se na něj, ale vím, že to nebude takové, jak bych chtěla. I tak to bude skvělé. Vím, že si užiju atmosféru, ale zároveň vím, že ten výkon tam nebude," dodala.
Sáblíková je nejúspěšnější českou sportovkyní v historii zimních olympijských her. Pod pěti kruhy se představila šestkrát a získala sedm medailí.
ŽIVĚ Zasáhli obytný dům. Při útoku na Charkov zabili Rusové deset lidí, včetně dvou dětí
Ruský letecký útok na Charkov zabil nejméně deset lidí a několik dalších osob včetně dětí zranil. Úder zasáhl obytný dům v tomto východoukrajinském městě. Další člověk zemřel při ruských útocích v Dněpropetrovské oblasti.
Zdráhalová měla na pětistovce čtvrtý čas. Jílek si vylepšil osobní maximum
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vstoupila do mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu čtvrtým časem na trati 500 metrů. Mezi muži byl Metoděj Jílek v osobním rekordu osmý. Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková, která v Nizozemsku ukončí aktivní kariéru, zajela osmnáctý čas. Po první ze čtyř disciplín vedou Japonka Miho Takagiová a Jordan Stolz z USA.
ŽIVĚ "Zvážíme nové cíle." Trump hrozí Íránu velmi silným útokem za "špatné chování"
Izraelská armáda týden po začátku války zahájila novou vlnu rozsáhlých útoků na íránskou infrastrukturu v Teheránu. Írán podle izraelské armády provedl v noci další raketový protiútok na Izrael. Íránské vedení dalo najevo, že chce zastavit útoky na sousední země. Olej do ohně přilil Donald Trump svým novým prohlášením.
„Celý obor jede už dlouho nadoraz,“ říká šéf renomovaného časopisu k ohlášeným škrtům
Spisovatel a šéfredaktor měsíčníku Host Jan Němec v rozhovoru vysvětluje, jaké dopady by měly na literární periodika a festivaly ohlášené vládní škrty. Oponuje také hlasům, podle kterých by měl v kultuře přežít pouze ten, kdo je komerčně úspěšný, a celou debatu o jejím financování zasazuje do širšího kontextu.
ŽIVĚ Systém Drozd je zastaralý, většina registrovaných o pomoc nestála, řekl Macinka
V cestovatelském systému Drozd je sice zaregistrováno několik tisíc Čechů ve válkou zasažených zemích Blízkého východu, většina z nich ale neprojevila zájem o informace o repatriaci, uvedl dnes ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v pořadu televize Nova.