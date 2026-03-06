Poslední start kariéry. Sáblíková se loučí na stadionu svých triumfů

Rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou čeká o víkendu poslední závod kariéry. Osmatřicetiletá trojnásobná olympijská vítězka se s aktivní kariérou rozloučí na mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu, kde získala pět ze svých 21 zlatých medailí ze světových šampionátů.
Na startu nebude chybět ani olympijský vítěz z Milána Metoděj Jílek, jenž se vícebojařského klání mezi seniory zúčastní poprvé.
"Vzhledem k tomu, jak na tom (zdravotně) jsem, tak nemám žádná očekávání, žádné ambice. Jdu to odjet," řekla Sáblíková novinářům. Legenda světového rychlobruslení není fit od olympiády v Miláně, kde kvůli nemoci musela zrušit start na trati 3000 metrů a závod na 5000 metrů pak odjela oslabená a bez šance na slušný výsledek. Skončila v něm jedenáctá.
Svěřenkyně trenéra Petra Nováka není zdravotně v pořádku ani dva týdny po hrách. "Můj příjem kyslíku je podle testů o 10 až 15 procent menší, tak není možné jet nějaký solidní výkon. Jsem smířená s tím, že si to jedu odjet pro radost, pro publikum, sama pro sebe," řekla Sáblíková.
Na start v ikonické hale Thialf se těší. "Chtěla jsem se tu rozloučit. Je to pro mě poslední závod kariéry a tak to bude. Těším se na něj, ale vím, že to nebude takové, jak bych chtěla. I tak to bude skvělé. Vím, že si užiju atmosféru, ale zároveň vím, že ten výkon tam nebude," dodala.
Zatímco Sáblíková se s rychlobruslařskými ovály rozloučí, devatenáctiletý Jílek se na vícebojařském MS představí mezi seniory poprvé. A rád by uspěl.
"Bude to zase nová zkušenost. Víceboj jsem jel jen v juniorech, kde jsou o dost kratší tratě. S tímhle nemám zkušenosti, ale myslím si, že se s tím dokážu dobře poprat. Uvidíme, jak to dopadne," řekl Jílek.
O jeho šancích na celkové umístění hodně napoví již úvodní pětistovka, kterou běžně nejezdí. A lze očekávat, že například oproti elitnímu sprinterovi Jordanu Stolzovi z USA, který se na víceboj také přihlásil, hodně ztratí.
"Pětistovku jsem nejel hodně dlouho. Bude to menší problém, ale myslím si, že to nějak zvládnu. Nebudu v tom sám. Všichni, kteří jezdíme na delších tratích, s tím budeme mít problém. Na pětistovce rozhoduje každý pohyb, takže i malá chybička mě může stát pár desetin a to je pak ve finálním sčítání všech časů hodně znát," uvedl Jílek.
Ve vícebojích se časy přepočítávají vzhledem k nejdelší trati. Sekundová ztráta na 500 metrů je stejná jako 20 sekund na 10 000 metrů.
I proto Jílek považuje za hlavního favorita právě Stolze, který v Miláně získal dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili na tratích 500, 1000 a 1500 metrů.
Dalším adeptem na přední pozice bude Nor Sander Eitrem, který na olympiádě ovládl 5000 metrů.
"Myslím si, že oba jsou papírově silnější než já. Stát se ale může cokoliv. Je dva týdny po olympiádě a sezona byla dlouhá," podotkl Jílek, jenž se nebrání roli černého koně.
"Pro nás všechny byla vrcholem sezony olympiáda a tohle už je takový bonus. Nikdo se na to vyloženě nepřipravoval, což ale neznamená, že nikdo nezajede super výsledky. Po olympiádě si spousta lidí odpočinula a forma se za dva týdny neztratí," řekl Jílek.
Na MS se představí i Nikola Zdráhalová.
