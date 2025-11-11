Ostatní sporty

Poslední let. Akrobatický pilot se zabil během show, připomněla ho i česká hvězda

Radek Vičík Radek Vičík
před 7 minutami
Při nehodě u letiště Keystone Heights na Floridě přišel o život populární britský pilot žijící v USA Warren Cilliers.
Warren Cilliers
Warren Cilliers | Foto: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Po několika hodinách pitvy byla oficiálně potvrzena totožnost oběti letecké nehody, k níž došlo v sobotu ráno u letiště Keystone Heights Airport na Floridě. Zemřel Warren Cilliers - uznávaný akrobatický pilot a respektovaný člen letecké komunity.

Na místo dorazil ze svého domovského letiště v oblasti St. Augustine. Měl vystoupit na show, která spojovala exhibici s charitativní akcí "Krawl’n For The Fallen".

Cilliers, kterému bylo 46 let, odstartoval krátce po rozednění, aby trénoval na svoje vystoupení. Jen pár minut po vzletu se jeho letoun zřítil poblíž letiště. Přesná příčina tragédie zatím není známá - vyšetřuje ji Národní úřad pro bezpečnost dopravy (NTSB).

"Byl to člověk, na kterého jste nezapomněli," uvedl jeden z kolegů s odkazem na jeho výraznou osobnost.

Warren Cilliers nebyl jen pilot. Byl také uznávaným mechanikem a trpělivým instruktorem, který pomáhal mladším kolegům. Jeho dovednosti a přístup k letectví mu vynesly respekt napříč komunitou.

Dříve působil i jako technik pro Team Goulian, známý z prestižního seriálu Red Bull Air Race, přesto se nejvíce profiloval jako specialista na akrobatické a exhibiční lety.

Jeho smrt zanechala prázdné místo nejen mezi přáteli a rodinou, ale i mezi kolegy z celého světa. Akrobatické létání patří k nejrizikovějším disciplínám - vyžaduje absolutní soustředění, preciznost a dokonalou techniku. Každá chyba může být fatální.

K tragédii se na sociálních sítích vyjádřil i český akrobatický pilot Martin Šonka. Ve svém příspěvku uvedl, že smrt Warrena Cillierse je ztrátou pro "celou obec leteckých akrobatů". Jeho slova potvrzují, jak hluboko tato nečekaná událost zasáhla i mimo Spojené státy.

Vzpomínka Martina Šonky
Vzpomínka Martina Šonky | Foto: Martin Šonka via Facebook
 
Mohlo by vás zajímat

Historický moment. Krejčí uchvátil NBA, palbou proti Clippers cupoval rekordy

Historický moment. Krejčí uchvátil NBA, palbou proti Clippers cupoval rekordy

Zemřel muž, který dovedl Dream Team ke zlatu. A dokázal to, co jen pět lidí na světě

Zemřel muž, který dovedl Dream Team ke zlatu. A dokázal to, co jen pět lidí na světě

Baseballovým hvězdám hrozí 65 let vězení. Prozrazovaly, jak budou nadhazovat

Baseballovým hvězdám hrozí 65 let vězení. Prozrazovaly, jak budou nadhazovat

Čech na šipkařském Grand Slamu: Sedláček si po porážce s Littlerem vybojoval šanci

Čech na šipkařském Grand Slamu: Sedláček si po porážce s Littlerem vybojoval šanci
Ostatní sporty sport Obsah letecká akrobacie

Právě se děje

před 2 minutami
Česko požádá Evropskou komisi o osvobození od solidárních příspěvků kvůli migraci
Domácí

Česko požádá Evropskou komisi o osvobození od solidárních příspěvků kvůli migraci

Ministerstvo vnitra v dopisu Evropské komisi požádá o úplné osvobození od solidárních příspěvků kvůli migraci.
před 7 minutami
Poslední let. Akrobatický pilot se zabil během show, připomněla ho i česká hvězda
Ostatní sporty

Poslední let. Akrobatický pilot se zabil během show, připomněla ho i česká hvězda

Při nehodě u letiště Keystone Heights na Floridě přišel o život populární britský pilot žijící v USA Warren Cilliers.
Aktualizováno před 57 minutami
V obléhaném Pokrovsku je asi 300 ruských vojáků, potvrdila ukrajinská armáda
Zahraničí

ŽIVĚ
V obléhaném Pokrovsku je asi 300 ruských vojáků, potvrdila ukrajinská armáda

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
V noci na středu a na čtvrtek bude velká šance vidět v Česku polární záři
Domácí

V noci na středu a na čtvrtek bude velká šance vidět v Česku polární záři

V noci na středu a na čtvrtek bude velká šance pozorovat v Česku polární záři. Potenciál je údajně nejvyšší za celý letošní rok.
před 1 hodinou
Lékaři se s ní nikdy nesetkali. Ukrajinské zákopy zasáhla nemoc z první světové války
Zahraničí

Lékaři se s ní nikdy nesetkali. Ukrajinské zákopy zasáhla nemoc z první světové války

Návrat téměř zapomenuté nemoci lékaři přičítají zejména dronům, které komplikují rychlou evakuaci raněných z bojiště.
před 1 hodinou

Fotbalisté do 17 let na mistrovství světa podlehli 0:1 USA, přesto postoupili

Česká fotbalová reprezentace do 17 let na mistrovství světa v Kataru zakončila skupinu I porážkou 0:1 s USA, přesto postoupila do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Pavla Drska se vešli mezi osm…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 1 hodinou
Zastavení pomoci Ukrajině by bylo ještě horší než sundávání vlajek, míní prezident
Domácí

ŽIVĚ
Zastavení pomoci Ukrajině by bylo ještě horší než sundávání vlajek, míní prezident

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy