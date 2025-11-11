Poslední let. Akrobatický pilot se zabil během show, připomněla ho i česká hvězda

Po několika hodinách pitvy byla oficiálně potvrzena totožnost oběti letecké nehody, k níž došlo v sobotu ráno u letiště Keystone Heights Airport na Floridě. Zemřel Warren Cilliers - uznávaný akrobatický pilot a respektovaný člen letecké komunity.
Na místo dorazil ze svého domovského letiště v oblasti St. Augustine. Měl vystoupit na show, která spojovala exhibici s charitativní akcí "Krawl’n For The Fallen".
Cilliers, kterému bylo 46 let, odstartoval krátce po rozednění, aby trénoval na svoje vystoupení. Jen pár minut po vzletu se jeho letoun zřítil poblíž letiště. Přesná příčina tragédie zatím není známá - vyšetřuje ji Národní úřad pro bezpečnost dopravy (NTSB).
"Byl to člověk, na kterého jste nezapomněli," uvedl jeden z kolegů s odkazem na jeho výraznou osobnost.
Warren Cilliers nebyl jen pilot. Byl také uznávaným mechanikem a trpělivým instruktorem, který pomáhal mladším kolegům. Jeho dovednosti a přístup k letectví mu vynesly respekt napříč komunitou.
Dříve působil i jako technik pro Team Goulian, známý z prestižního seriálu Red Bull Air Race, přesto se nejvíce profiloval jako specialista na akrobatické a exhibiční lety.
Jeho smrt zanechala prázdné místo nejen mezi přáteli a rodinou, ale i mezi kolegy z celého světa. Akrobatické létání patří k nejrizikovějším disciplínám - vyžaduje absolutní soustředění, preciznost a dokonalou techniku. Každá chyba může být fatální.
K tragédii se na sociálních sítích vyjádřil i český akrobatický pilot Martin Šonka. Ve svém příspěvku uvedl, že smrt Warrena Cillierse je ztrátou pro "celou obec leteckých akrobatů". Jeho slova potvrzují, jak hluboko tato nečekaná událost zasáhla i mimo Spojené státy.