Poslední jízda vzala Česku zlato. Krejčí je tak vicemistrem světa, Prskavec má bronz

před 22 minutami
Čeští kajakáři získali na mistrovství světa ve vodním slalomu dvě medaile. Jakub Krejčí byl dnes na šampionátu v australském Penrithu stříbrný, olympijský vítěz z Tokia 2021 Jiří Prskavec o sedm setin za ním bronzový. Předčil je jen Francouz Titouan Castryck, který vyrazil na trať jako poslední ze všech. Vítěz celkového hodnocení Světového poháru zvítězil o 1,46 vteřiny před Krejčím.
Jakub Krejčí
Jakub Krejčí | Foto: Profimedia

Třiadvacetiletý Krejčí prožívá životní šampionát. Po bronzu z časovky kayakcrossu získal dnes poprvé v kariéře i cenný kov v klasickém slalomu. V sobotu ho ještě čekají vyřazovací jízdy krosu.

Úřadující mistr Evropy Prskavec skvěle uzavřel rozpačitou sezonu. Dvaatřicetiletý reprezentant získal šestou medaili na MS a první bronzovou.

České ženy zklamaly, po triumfu v hlídkách se žádná z tuzemských reprezentantek do individuálního boje o medaile neprosadila.

Vicemistryně Evropy Gabriela Satková obsadila v semifinále 15. místo se ztrátou 1,59 sekundy na postupovou dvanáctku. O účast ve finále ji připravila dvouvteřinová penalizace za dotek třinácté branky.

O dvě místa za ní byla olympionička Antonie Galušková, která zase doplatila na "šťouch" na sedmnáctce.

Vyhrála Klaudia Zwoliňsk, která tak vybojovala na MS zlatý double, neboť ve čtvrtek ovládla i závod kanoistek.

Šestadvacetiletá Polka, která loni na kajaku získala olympijské stříbro, tentokrát díky čisté jízdě zvítězila o 1,77 vteřiny před Britkou Kimberley Woodsovou. Ta doplatila na dvě trestné sekundy za dotek dvanácté branky.

Triumfem v obou individuálních kategoriích klasického vodního slalomu Zwoliňská navázala na úspěch australské hvězdy Jessicy Foxové, která double získala v roce 2018.

Na tomto šampionátu trojnásobná olympijská vítězka Foxová nezávodí kvůli nedávné operaci nádoru na ledvině. Nečekanou bronzovou medailí ji dnes zastoupila Kate Eckhardtová.

Mistrovství světa ve vodním slalomu v Penrithu (Austrálie):

Muži:

K1: 1. Castryck (Fr.) 90,81 (0 tr. sekund), 2. Krejčí -1,46 (0), 3. Prskavec -1,53 (0), …v kvalifikaci 37. Bárta (všichni ČR).

Ženy:

K1: 1. Zwoliňská (Pol.) 100,32 (0), 2. Woodsová (Brit.) -1,77 (2), 3. Eckhardtová (Austr.) -3,52 (0), …v semifinále 15. G. Satková, 17. Galušková, v kvalifikaci 40. Nesnídalová (všechny ČR)

 
