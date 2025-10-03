Poslední jízda vzala Česku zlato. Krejčí je tak vicemistrem světa, Prskavec má bronz

Třiadvacetiletý Krejčí prožívá životní šampionát. Po bronzu z časovky kayakcrossu získal dnes poprvé v kariéře i cenný kov v klasickém slalomu. V sobotu ho ještě čekají vyřazovací jízdy krosu.
Úřadující mistr Evropy Prskavec skvěle uzavřel rozpačitou sezonu. Dvaatřicetiletý reprezentant získal šestou medaili na MS a první bronzovou.
České ženy zklamaly, po triumfu v hlídkách se žádná z tuzemských reprezentantek do individuálního boje o medaile neprosadila.
Vicemistryně Evropy Gabriela Satková obsadila v semifinále 15. místo se ztrátou 1,59 sekundy na postupovou dvanáctku. O účast ve finále ji připravila dvouvteřinová penalizace za dotek třinácté branky.
O dvě místa za ní byla olympionička Antonie Galušková, která zase doplatila na "šťouch" na sedmnáctce.
Vyhrála Klaudia Zwoliňsk, která tak vybojovala na MS zlatý double, neboť ve čtvrtek ovládla i závod kanoistek.
Šestadvacetiletá Polka, která loni na kajaku získala olympijské stříbro, tentokrát díky čisté jízdě zvítězila o 1,77 vteřiny před Britkou Kimberley Woodsovou. Ta doplatila na dvě trestné sekundy za dotek dvanácté branky.
Triumfem v obou individuálních kategoriích klasického vodního slalomu Zwoliňská navázala na úspěch australské hvězdy Jessicy Foxové, která double získala v roce 2018.
Na tomto šampionátu trojnásobná olympijská vítězka Foxová nezávodí kvůli nedávné operaci nádoru na ledvině. Nečekanou bronzovou medailí ji dnes zastoupila Kate Eckhardtová.
Mistrovství světa ve vodním slalomu v Penrithu (Austrálie):
Muži:
K1: 1. Castryck (Fr.) 90,81 (0 tr. sekund), 2. Krejčí -1,46 (0), 3. Prskavec -1,53 (0), …v kvalifikaci 37. Bárta (všichni ČR).
Ženy:
K1: 1. Zwoliňská (Pol.) 100,32 (0), 2. Woodsová (Brit.) -1,77 (2), 3. Eckhardtová (Austr.) -3,52 (0), …v semifinále 15. G. Satková, 17. Galušková, v kvalifikaci 40. Nesnídalová (všechny ČR)