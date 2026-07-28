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Sport

Poslední hurá britského impéria. Low cost hry zatím ovládl tanečník s mopem

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Hry Commonwealthu kdysi oslavovaly moc britského impéria. V úsporném Glasgow ale letos největší rozruch vyvolal muž tančící s mopem.

Jedním ze sportů, které zůstaly součástí Her Commonwealthu, je sportovní gymnastika
Jedním ze sportů, které zůstaly součástí Her Commonwealthu, je sportovní gymnastikaFoto: REUTERS – Matthew Childs
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Slavnostní zahájení Her Commonwealthu 2026
Slavnostní zahájení Her Commonwealthu 2026
Slavnostní zahájení Her Commonwealthu 2026
Britain Commonwealth Games Opening Ceremony
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Britská říše, nad níž slunce údajně nikdy nezapadalo, už dávno neexistuje. Jedna z jejích posledních sportovních připomínek však přežila.

Hry Commonwealthu dál spojují země a území, která většinou kdysi patřila pod britskou korunu. Jenže letošní ročník v Glasgow zároveň ukazuje, jak obtížně tento podnik hledá své místo v moderním sportu.

První ročník se v roce 1930 konal v kanadském Hamiltonu pod jednoznačným názvem Hry Britského impéria. Označení se postupně měnilo spolu s rozpadem koloniální soustavy. Od roku 1978 nese akce dnešní název, historické vazby však zůstaly její samotnou podstatou.

Glasgow nyní hostí 74 výprav, ale jen jedenáct sportů. Je to polovina počtu disciplín oproti Birminghamu 2022 a nejmenší program za více než tři desetiletí.

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Chybí například badminton, pozemní hokej, kriket, zápas nebo sportovní střelba. Z původně velkého festivalu se stal záchranný projekt soustředěný do několika existujících hal.

Hry se přitom měly konat v australském státě Victoria. Ten však v roce 2023 od pořadatelství odstoupil kvůli prudce rostoucím nákladům.

Skotský Glasgow převzal pořadatelství na poslední chvíli a připravil výrazně skromnější variantu s rozpočtem okolo 150 milionů liber, tedy méně než třetinovým ve srovnání s hrami ve stejném městě v roce 2014.

Příznačné je, že jednou z největších internetových hvězd prvních dnů není olympijský šampion ani světový rekordman. Pozornost na sebe strhl muž s mopem.

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CJ Miller nakráčel během přestávky na plochu haly OVO Hydro převlečený za uklízeče. Zpočátku předstíral běžnou práci, pak se rozezněla hudba a nenápadný pracovník spustil taneční vystoupení.

Předvedl rozštěp i divoké kreace s mopem. Záznamy během krátké doby zhlédly statisíce lidí.

„Najali mě, abych odvedl práci, a řekl jsem si, že do toho půjdu naplno,“ vysvětloval Miller.

Na otázku, zda čekal, že se stane internetovým fenoménem, odpověděl: „Ráno jsem vstal, dal si jako obvykle Starbucks, přemýšlel o svých životních rozhodnutích a přišel do práce. A najednou to bylo všude. Bylo to šílených dvanáct hodin.“

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„Normálně jsem profesionální tanečník,“ přiznal muž, jehož číslo se podle něj inspirovalo také u americké rapperky Cardi B.

Hry mezitím nabízejí výkony špičkových plavců, atletů či gymnastů. Austrálie opět sbírá medaile, domácí Skotsko slaví své vítěze a tribuny dokážou vytvořit působivou atmosféru. Přesto největší symbol dosavadního průběhu drží v ruce násadu mopu.

Možná to není jen kuriozita. Podnik zatížený imperiální minulostí a nejistou budoucností zoufale potřebuje působit lehce, současně a zábavně.

A zatímco pořadatelé stále hledají odpověď na otázku, proč by svět měl Hry Commonwealthu potřebovat, CJ Miller ji na několik minut nabízí.

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