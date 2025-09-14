Ostatní sporty

Poslední etapa Vuelty se kvůli protestům nedojela, vítězem je ale Vingegaard

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Vyvrcholení cyklistické Vuelty v Madridu překazily demonstrace propalestinských aktivistů a poslední 21. etapa závodu zůstala bez vítěze.
Protestanti narušili Vueltu
Protestanti narušili Vueltu | Foto: Reuters

Pořadatelé ji předčasně ukončili a neutralizovali poté, co demonstranti protestující proti startu stáje Israel-Premier Tech vtrhli na trať závěrečného okruhu. Na celkovém pořadí to ale už nic nezměnilo, poprvé v kariéře španělský závod Grand Tour vyhrál Jonas Vingegaard, který si červený dres lídra upevnil vítězstvím v sobotní horské etapě.

Organizátoři, kterým se zabezpečením trasy závěrečné etapy třítýdenního závodu pomáhalo více než 1500 policistů, zastavili peloton 56 kilometrů před cílem a po chvíli oznámili, že se už pokračovat nebude. Zatím ani není jasné, zda se podaří uskutečnit slavnostní vyhlášení konečných výsledků s předáním trofejí.

Dvojnásobný vítěz Tour de France Vingegaard z týmu Visma-Lease a Bike ovládl Vueltu s náskokem 1:16 minuty před portugalským lídrem stáje UAE Emirates Joaem Almeidou. Nejlepším vrchařem se stal Almeidův australský kolega Jay Vine, bodovací soutěž ovládl Dán Mads Pedersen z Lidl-Treku.

Český cyklista Jan Hirt hájící barvy stáje Isreal-Premier Tech byl v konečném pořadí klasifikován na 43. místě. Jakub Otruba z druhodivizního týmu Caja Rural-Seguros RGA obsadil při debutu na Grand Tour 90. příčku.

Letošní Vuelta se potýkala s protesty propalestinských aktivistů ve větší či menší míře už od začátku. Už během týmové časovky v rámci 5. etapy se demonstranti pokusili zablokovat jezdcům stáje Israel-Premier Tech cestu, v 10. etapě způsobili pád v pelotonu a 11. etapa v Bilbau byla předčasně ukončena a stejně jako dnes neutralizována. V dalších etapách se posouval cíl či krátila trasa jako například v případě čtvrteční časovky jednotlivců.

Závěrečný okruh v Madridu měl dnes peloton absolvovat celkem devětkrát. Demonstranti, kterých se mělo do španělské metropole sjet až na šest tisíc, ale na trasu naházeli na několika místech části ochranných bariér a nakonec se jim podařilo trať zablokovat. Po ukončení závodu demonstranti pokračovali v potyčkách s policií.

 
Mohlo by vás zajímat

Srby přejela česká mašina. Volejbalisté se vrátili na MS a šokovali tradiční velmoc

Srby přejela česká mašina. Volejbalisté se vrátili na MS a šokovali tradiční velmoc

Jsem na sebe naštvaný, zuřil Staněk. Český koulař skončil na MS až dvanáctý

Jsem na sebe naštvaný, zuřil Staněk. Český koulař skončil na MS až dvanáctý

Vingegaard vítězstvím v předposlední etapě pečetil celkový triumf na Vueltě

Vingegaard vítězstvím v předposlední etapě pečetil celkový triumf na Vueltě

Válka Američanů i návrat hvězdy po soudu proti otci tyranovi. Čechům hrozí tvrdá nula

Válka Američanů i návrat hvězdy po soudu proti otci tyranovi. Čechům hrozí tvrdá nula
Přehled
Ostatní sporty sport cyklistika Obsah Vuelta a España

Právě se děje

před 34 minutami
Komunální volby v nejlidnatější německé zemi vyhrála CDU, AfD výrazně posílila
Zprávy

Komunální volby v nejlidnatější německé zemi vyhrála CDU, AfD výrazně posílila

Výrazně posílila v Severním Porýní-Vestfálsku AfD - v roce 2020 získala pět procent hlasů, nyní to je podle prognózy 16,5 procent.
před 1 hodinou

Manchester City v derby zničil městského rivala 3:0, Liverpool zachraňoval výhru

Manchesterské derby ve 4. kole anglické fotbalové ligy ovládlo domácí City. Městské rivaly z United i díky dvěma trefám Erlinga Haalanda svěřenci trenéra Pepa Guardioly porazili 3:0. Úřadující mistr…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 1 hodinou
Brno vede extraligu bez ztráty bodu, tentokrát si vyšláplo na Spartu
Hokej

Brno vede extraligu bez ztráty bodu, tentokrát si vyšláplo na Spartu

Hokejisté Brna zvítězili ve 3. kole extraligy nad Spartou 2:0. O branky úřadujícího mistra se postarali Libor Zábranký a Jakub Flek.
před 1 hodinou
Přesčas za tři body, udání kolegy za pět. Gamifikace práce zvyšuje výkon, ale i stres
Ekonomika

Přesčas za tři body, udání kolegy za pět. Gamifikace práce zvyšuje výkon, ale i stres

Přesčas za tři body, udání kolegy za pět. Herní mechanismy na pracovišti zvedají motivaci i výkonnost, mají však i stinné stránky.
před 1 hodinou
Hradec opět v euforii, porazil Spartu poprvé po 13 letech. Ligu teď vede Slavia
Česká liga

Hradec opět v euforii, porazil Spartu poprvé po 13 letech. Ligu teď vede Slavia

Fotbalisté pražské Sparty překvapivě prohráli v 8. ligovém kole v Hradci Králové 1:2 a poprvé v sezoně nejvyšší soutěže nebodovali.
před 1 hodinou
Odpor Turků proti Erdoganově vládě roste. V Ankaře protestovalo na 50 tisíc lidí
Zahraničí

Odpor Turků proti Erdoganově vládě roste. V Ankaře protestovalo na 50 tisíc lidí

Demonstraci svolala největší opoziční Lidová republikánská strana (CHP), jejíž vedení by mohl v pondělí odvolat soud kvůli údajným podvodům.
Aktualizováno před 2 hodinami
Tenis

Utekla z Ruska, do Přátel pronikla jako virus. Kurnikovová je už počtvrté těhotná

Utekla z Ruska, do Přátel pronikla jako virus. Kurnikovová je už počtvrté těhotná
Prohlédnout si 40 fotografií
Že se vám zdá tenisová raketa pro tuhle blondýnku moc velká? Není divu. Anně Kurnikovové bylo teprve pět, když ji vzala poprvé do ruky.
Sport měla v genech. Její tatínek Sergej Kurnikov je šampion v řeckořímském zápase, její maminka Alla zase závodně běhala 400 metrů.
Další zprávy