Posila pro evropský šampionát. České barvy ve Skotsku ponese Američanka Apostalonová

před 1 hodinou

Američanka Anika Apostalonová získala i české občanství a protože nikdy nebyla členkou americké reprezentace, tak po schválení evropskou plaveckou federací může příští týden v českých barvách startovat ve skotském Glasgow na šampionátu Starého kontinentu. Na nedávném mistrovství republiky na sebe upozornila novým národním rekordem na kraulařské stovce časem 54,28, takže se okamžitě zařadila mezi českou plaveckou elitu. "Na své premiérové vystoupení v české reprezentaci se moc těším," hlásí v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Kdo zařídil vaši cestu ze Spojených států do Prahy?

Maminka, která se narodila ve Vlašimi, kam téměř každý rok jezdíme navštěvovat naší početnou rodinu. Dědu, tetu, strejdu a další příbuzné. Já jsem spatřila světlo světa v americkém státě Nové Mexiko, studovala na kalifornské univerzitě a teď bydlím v Los Angeles. Jsem moc ráda, že od května mám i české občanství a mohu se zúčastnit i mistrovství Evropy.

Tatínek je také Čech?

Kdepak, to je Američan, ale po předcích má řeckou, skotskou a dokonce i českou krev. S češtinou má však problém, zná jen několik slovíček (smích). V Praze jsem od začátku července a také já zjišťuji, že mám s češtinou trošku problém. V Los Angeles mluvím česky vlastně jen s mámou, takže pobyt v partě českých plavců je pro mě užitečnou učebnicí.

Říkáte však, že skoro každý rok jste jezdila na návštěvu do Vlašimi, takže česky jste si asi dost povídala....

Jenže to jsme chodili na procházky, do lesa, jezdili k řekám a rybníkům, prostě bylo to něco úplně jiného, než současný téměř každodenní trénink s bohatou komunikací, ale musím dodat, že v příjemném a kamarádském prostředí.

Kdy jste se plavání začala pravidelně věnovat?

Asi od osmi let. Mám za sebou dlouhou řadu různých závodů, dokonce i na mezinárodní úrovni. V jednom z klubů v Los Angeles patřím mezi svěřence velice známého kouče Davea Sala. Mezi mé oblíbené disciplíny patří především kraul, ale i znak.

Před dvěma týdny jste se vůbec poprvé zúčastnila mistrovství republiky. Jak jste to prožívala?

Byla jsem hlavně moc spokojena, že jsem se zařadila mezi špičkové české plavce. Všechno je pro mě nové a to nemám na mysli jen tým a jeho trenér, ale i možnosti, šance něco dokázat. A zdokonalit se v češtině. Zatím se snažím, aby mně všichni rozuměli (smích)..

Na šampionátu jste vytvořila na kraulařské stovce nový český rekord. Čekala jste tak výborný čas?

Když budu upřímná, tak na časy moc nemyslím. Spíš na to, co ještě potřebuji zlepšit. Jsou to třeba zdánlivé detaily, ale pro mě hodně důležité. Snažím se hledat tu nejsprávnější plaveckou cestu a dále se zlepšovat.

Koncem příštího týdne vás čekají premiérové závody na mistrovství Evropy. S jakými představami se do Skotska vydáte?

Samozřejmě s velkým otazníkem, jak se mi tuto životní premiéru podaří zvládnout. Je to pro mě velká šance poznat a naučit se něco nového. A tentokrát mě bude zajímat i čas, který chci po pražském vystoupení dál zlepšit. O soupeřkách nic nevím, takže jsem sama zvědavá, do jaké evropské společnosti se mi otevřou dveře.

A máte už na letošní rok a eventuálně i dlouhodobý program?

Do Ameriky odlétám 16. srpna a asi v listopadu se chci zase vrátit do Čech. Pokud jde o životní program, tak ten zatím nemám. Jen vím, že bych chtěla hodně cestovat, třeba po Evropě, nebo i jiných světadílech.