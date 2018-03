Portland i Houston pokračovaly v NBA ve vítězném tažení

před 1 hodinou

Portland už si připsal třináctou výhru v řadě, Rockets ovládli 21. z posledních 22 zápasů.

New York - Basketbalisté Portlandu zvítězili v nedělním utkání NBA na hřišti Los Angeles Clippers 122:109 a připsali si třináctou výhru v řadě. Ve vítězném tažení pokračuje i nejlepší tým ligy Houston, který zdolal domácí Minnesotu 129:120 a vyhrál jednadvacáté z posledních 22 utkání.

Trail Blazers nesešli z vítězné cesty ani při prvním výjezdu po pěti domácích zápasech, a to zásluhou hráčů základní pětky. Všichni nastříleli mezi 16 a 23 body. Damian Lillard byl z nich nejlepší, ačkoliv se pro sebe atypicky odhodlal jen ke 13 střelám, po 21 bodech dali C. J. McCollum a Maurice Harkless.

"Dřív jsem se snažil to brát na sebe, nebo C.J. to zkoušel. Teď se ale můžeme opřít každý o každého. Máme hráče schopné skvěle střílet, bránit, získávat míče, trefovat šestky. Funguje to a věříme si čím dál víc," řekl Lillard.

V domácím týmu náhradník Lou Williams nastřílel 30 bodů. Clippers jsou po třetí porážce v řadě v nabité Západní konferenci až desátí.

Houston měl proti Minnesotě dokonce sedm hráčů s dvouciferným bodovým příspěvkem. James Harden hosty vedl s 34 body a 12 asistencemi, Chris Paul předvedl 18 bodů, 9 asistencí a 8 doskoků. V dresu Timberwolves zaujal rozehrávač Jeff Teague s 23 body a 11 asistencemi, Andrew Wiggins dal 21 bodů a Karl-Anthony Towns k 20 bodům připojil 18 doskoků.

Minnesota se propadla na osmé místo v Západní konferenci, stejně jako Timberwolves mají 40 výher také Utah a San Antonio a nově i New Orleans po vítězství nad oslabeným Bostonem 108:89. Anthony Davis byl strůjcem úspěchu s 34 body a 11 doskoky.

Pošesté za sebou zvítězili hráči Oklahomy, kteří v dramatickém zápase přehráli domácí Toronto 132:125. Russell Westbrook opět ovládl statistiky a s 37 body, 14 asistencemi a 13 doskoky si připsal pátý triple double v řadě. Domácí byli hodně nespokojeni s výkonem rozhodčích a v poslední minutě dostali dvě technické chyby rovnající se vyloučení DeMar DeRozan a Serge Ibaka a do šaten byl vykázán i trenér Dwane Casey. Už předtím se vyfauloval Kyle Lowry.

Výsledky NBA:

LA Clippers - Portland 109:122, Minnesota - Houston 120:129, New Orleans - Boston 108:89, Toronto - Oklahoma City 125:132.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Toronto 70 52 18 74,3 2. x-Boston 70 47 23 67,1 3. Philadelphia 68 38 30 55,9 4. New York 70 25 45 35,7 5. Brooklyn 70 22 48 31,4

Centrální divize:

1. Cleveland 69 40 29 58,0 2. Indiana 70 40 30 57,1 3. Milwaukee 69 37 32 53,6 4. Detroit 69 30 39 43,5 5. Chicago 69 24 45 34,8

Jihovýchodní divize:

1. Washington 70 40 30 57,1 2. Miami 70 37 33 52,9 3. Charlotte 70 30 40 42,9 4. Orlando 70 21 49 30,0 5. Atlanta 70 20 50 28,6

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. y-Houston 70 56 14 80,0 2. New Orleans 70 40 30 57,1 3. San Antonio 70 40 30 57,1 4. Dallas 70 22 48 31,4 5. Memphis 69 19 50 27,5

Severozápadní divize:

1. Portland 70 44 26 62,9 2. Oklahoma City 72 43 29 59,7 3. Utah 70 40 30 57,1 4. Minnesota 71 40 31 56,3 5. Denver 70 38 32 54,3

Pacifická divize:

1. y-Golden State 70 53 17 75,7 2. LA Clippers 69 37 32 53,6 3. LA Lakers 69 31 38 44,9 4. Sacramento 71 23 48 32,4 5. Phoenix 71 19 52 26,8

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jistotu prvenství v divizi.