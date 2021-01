Polský skokan Stoch opět vyhrál Turné čtyř můstků, slaví i jeho český trenér Doležal

Skokan na lyžích Kamil Stoch ovládl potřetí v kariéře Turné čtyř můstků a Poláci slaví čtvrtý triumf v prestižním seriálu za uplynulých pět let.

Stoch stvrdil zisk vítězné trofeje Zlatého orla dnešní výhrou v závěrečném dílu v Bischofshofenu a navázal na loňské celkové prvenství krajana Dawida Kubackého. Úspěch slaví i Čech Michal Doležal, který je druhým rokem hlavním koučem polského týmu.

Třiatřicetiletý Stoch vyhrál Turné i v letech 2017 a 2018 a s třemi vavříny se vyrovnal Němci Helmutu Recknagelovi a Norovi Björnu Wirkolovi. Čtyřikrát uspěl Němec Jens Weissflog a rekordmanem je pětinásobný šampion Fin Janne Ahonen.

Čeští reprezentanti mají za sebou nejhorší Turné po 17 letech - stejně jako tehdy nebodovali. Viktor Polášek a Čestmír Kožíšek neuspěli ani v jednom ze čtyř závodů. Romanu Koudelkovi se vrátily problémy s kolenem a odjel po kvalifikaci v Ga-Pa.

Stoch předvedl i v horších podmínkách v úvodním kole v Bischofshofenu nejdelší skok 139 metrů, a vedl o více než sedm bodů před Němcem Karlem Geigerem. Třetí byl průběžně Nor Marius Lindvik.

Ve druhém kole ukázal Stoch velké zkušenosti a skok zvládl perfektně. Dolétl na 140 metrů a závod vyhrál o 20 bodů před Lindvikem. "Všechno šlo výborně a dá se říci, že jsem si to užíval. Je to ocenění mé práce a práce celého týmu," řekl Stoch.

"Byl prostě nepřekonatelný. Už toho dokázal hodně a teď to jenom potvrdil. Je to prostě legenda," řekl Doležal v České televizi. "Není to jenom moje zásluha, je to celý tým. Máme skvělou atmosféru a i ostatní skáčou výborně."

V Turné zvítězil Stoch suverénně o více než 48 bodů před úřadujícím mistrem světa v letech Geigerem, třetí skončil Kubacki. V první šestce byli čtyři Poláci, a to přitom málem přišli o první závod v Oberstdorfu. Po opakovaných negativních testech na koronavirus se kvůli nim anulovala kvalifikace a nakonec mohli skákat.

V čele Světového poháru se udržel Nor Halvor Egner Granerud, který skončil v pořadí Turné po horších rakouských závodech čtvrtý.

Závod SP a závěrečný díl Turné čtyř můstků ve skoku na lyžích v Bischofshofenu (Rakousko):

1. Stoch (Pol.) 300,7 b. (139+140 m), 2. Lindvik (Nor.) 280,4 (137+140,5), 3. Geiger (Něm.) 277,3 (138+133,5), 4. Kraft (Rak.) 275,9 (132+137), 5. Johansson (Nor.) 274,8 (130,5+139), 6. Hayböck (Rak.) 274,6 (133,5+137,5), 7. Žyla 273,9 (134+136,5), 8. Stekala (oba Pol.) 272,2 (135+133), 9. J. Sató (Jap.) 270,5 (133+135), 10. Huber (Rak.) 268,9 (134+132,5).

Konečné pořadí Turné (po 4 závodech): 1. Stoch 1111 b., 2. Geiger 1063, 3. Kubacki (Pol.) 1058, 4. Granerud (Nor.) 1057, 5. Žyla 1037, 6. R. Kobajaši (Jap.) 1033, …49. Polášek 287, 55. Kožíšek 191, 66. Koudelka (všichni ČR) 95.

Průběžné pořadí SP (po 11 z 28 závodů): 1. Granerud 768, 2. Eisenbichler (Něm.) 584, 3. Stoch 508, 4. Kubacki 397, 5. Žyla 394, 6. Geiger 361, …61. Polášek 4, 64. Kožíšek 2.