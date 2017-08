Policie jednala při obvinění unáhleně, říká obhájce ČUS Beneš

před 1 hodinou

Česká unie sportu dál čelí obvinění z ovlivňování udělování dotací od ministerstva školství. Obhájce ČUS Prokop Beneš považuje jednání policie za unáhlené.

Praha - Obhájce České unie sportu (ČUS) Prokop Beneš označil obvinění této sportovní organizace z ovlivňování udělování dotací od ministerstva školství za unáhlené. Řekl to na dnešní tiskové konferenci ke kauze, na kterou jako první upozornil deník Aktuálně.cz.

Policie viní ČUS a čtveřici lidí, včetně jejího předsedy Miroslava Jansty a generálního sekretáře Jana Boháče, ze zneužití pravomoci, ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a z porušení povinností při správě cizího majetku.

"Na adresu policie nechci říkat nic, protože dělají svoji práci, ale v tomhle případě si myslím, že ji udělali unáhleně," konstatoval Beneš a k případu doplnil: "Nemůžeme hovořit o tom, že se jednalo o soutěž, ani veřejnou ani hospodářskou ani jakoukoli jinou, protože vláda rozhodla, že dotace budou adresné."

Obvinění ČUS se týká ministerského dotačního programu III pro činnost sportovních organizací, který ČUS jediný čerpá. Celkem MŠMT rozděluje do sportu letos ze státního rozpočtu šesti miliard do deseti programů plus investičního. Na program tři, z kterého dostávají finance i třeba Český olympijský výbor, Česká obec sokolská, nebo Autoklub České republiky, mělo být rozděleno 240 miliónů korun.

"Nebyl by (Jansta) dobrým předsedou, kdyby neusiloval o to, aby měl peníze na provoz," řekl Beneš. Na otázku, zda má vedení ČUS (bývalé ČSTV) vlastně povinnost lobovat, aby získalo z programu tři více peněz, jasně doplnil: "Ano."

Jansta figuroval od roku 2014 v Národní radě pro sport, poradním orgánu MŠMT, o rok později žádal o vyšší finance dopisem tehdejší mistryni, a byl garantem programu tři. "Ale jako zástupce poradních komisích nemohl ovlivnit, zda bude dotace vyplacena, to je věcí organizační struktury ministerstva," upozornil Beneš.

Vedení ČUS, pod který spadají sportovní svazy, jednoty a servisní centra v regionech a sdružuje 1,139 milionu členů, se zasazovalo o čtyři zásadní kritéria, na jejichž základě by se dotace rozdělovaly. Těmi jsou členská základna, rozsah činnosti v regionech, objem majetku a mezinárodní význam. "V poměru k těmto kritériím by ČUS byl robustně největším příjemcem dotací, ale není," podotkl Beneš.

Podle statistik ČUS dostává organizace naopak stále menší objem. I proto se její vedení snažilo získat větší část, zvláště, když letos jde do sportu o dvě miliardy korun více než loni. "ČUS je největší a měl by mít nárok na nejvíce peněz, protože má největší náklady na provoz. Považuju nárok za důvodný," řekl Beneš.

Podle Marka Hájka, místopředsedy ČUS, žádala organizace na letošek 105 milionů. "Dle kritérií by to odpovídalo," řekl Hájek. Ministerstvo schválilo 60 milionů, ale posléze byl program tři vypsán znovu a nyní není jasné, kolik peněz ČUS dostane. "Předpokládáme, že částka bude v nejlepším případě k padesáti milionům, ale je to nastaveno netransparentně a nejsem v pozitivním očekávání," řekl Hájek.

Finance by měly přijít do konce srpna a ČUS je připravena sáhnout do svých rezerv, aby nemusela propouštět lidi v regionech. "Věřím, že to bude jen letos na zalepení finanční propasti, abychom udrželi provoz. Doufám, že v budoucnu bude MŠMT rozdělovat peníze poměrově k ostatním subjektům," řekl Hájek.

Jansta, právník a člen ČSSD, by měl nadále zůstat v čele ČUS. "Otázka rezignace není na pořadu dne. Obvinění obecně považujeme za unáhlené a přinejmenším předčasné. Předseda má podporu výkonného výboru," řekl Beneš.