Pokus o sebevraždu, luxusní společnice. Teď mistryně světa končí ve 22 letech kariéru

Čtyřnásobná mistryně světa a trojnásobná evropská šampionka v moderní gymnastice Alexandra Soldatovová ukončila ve 22 letech kariéru. Podle ruských médií má za sebou boj s bulimií a stále ještě není zdravotně v pořádku.

Bulimii jí lékaři diagnostikovali poté, co byla letos v únoru převezena do nemocnice po pokusu o sebevraždu.

Soldatovová má většinu zlatých medailí z týmových soutěži, na předloňském mistrovství světa navíc ovládla i soutěž jednotlivkyň se stuhou.

Po úspěšném vystoupení jí osobně gratuloval i ruský prezident Vladimir Putin, s nímž se poté i setkala. "Jsem šťastná, že jsem si s ním mohla podat ruku," komentovala schůzku s ruským vůdcem.

Z MS má Soldatovová také tři stříbrné a jednu bronzovou medaili. Na ME získala vedle týmových titulů ještě čtyři stříbra.

"Bylo to úžasných 16 let. Dosáhla jsem mnohem víc, než jsem si mohla vysnít," uvedla gymnastka v oficiálním prohlášení ke konci kariéry. Teď by se ráda věnovala trénování.

Soldatovové jméno se objevilo také v aféře, která vzbudila v Rusku velký poprask. Slavné sportovkyně se totiž na stránce jedné z eskortních firem nabízely jako luxusní společnice.

Za Soldatovovou, bývalou přítelkyni hokejisty a olympijského vítěze z Pchjongčchangu Kirilla Kaprizova, měl zájemce zaplatit v přepočtu asi deset tisíc dolarů.