Pogačar prohrál závěrečný spurt Paříž-Roubaix. Triumf slaví Wout van Aert

Slovinec Tadej Pogačar cyklistický monument Paříž-Roubaix ani na druhý pokus nevyhrál. Úřadující mistr světa a čtyřnásobný vítěz Tour de France skončil stejně jako loni druhý. Po 258 kilometrech nestačil ve finiši dvou uprchlíků na belgického rivala Wouta van Aerta.
Třetí projel cílem 123. ročníku na velodromu v Roubaix s mankem 13 sekund další Belgičan Jasper Stuyven. Se čtvrtým místem se tentokrát musel spokojit Nizozemec Mathieu van der Poel, který ovládl předchozí tři "Pekla severu".
Mathias Vacek obsadil 22. pozici s odstupem téměř šesti minut na vítěze. Další český cyklista Matyáš Kopecký dojel třicátý.
Pogačar utrpěl při čtvrtém letošním startu první porážku. V minulých týdnech dominoval na Strade Bianche a monumentech Milán-San Remo a Kolem Flander. Na pěti nejvýznamnějších klasikách posbíral sedmadvacetiletý Slovinec už 12 vítězství a v historické tabulce je druhý za belgickou legendou Eddym Merckxem (19). Třináctý triumf dnes nepřidal.
Po boji s kostkami na Paříž-Roubaix, kde se stejně jako další favorité potýkal i s technickými problémy a měnil kolo, se Pogačar musel sklonit před belgickým univerzálem Van Aertem.
Bývalý dvojnásobný mistr světa v cyklokrosu potvrdil, že je lepším spurtérem a vybojoval druhé vítězství na monumentu. V roce 2020 vyhrál Milán-San Remo. Na Paříž-Roubaix byl Van Aert v roce 2022 druhý a rok nato obsadil třetí místo.
Defekt Tadeje Pogačara:
