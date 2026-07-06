Pogačar přivedl Tour do Francie. V čele má stejný čas jako Vingegaard

Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska vyhrál 3. etapu Tour de France a těsně se dostal do čela průběžného pořadí před dánského rivala Jonase Vingegaarda. Oba největší favorité mají nyní na sekundu stejný čas.
Sedmadvacetiletý Pogačar si 22. dílčí vítězství na "Staré dámě" připsal díky typickému výbušnému útoku ve stoupání zhruba 200 metrů před cílem dnešní etapy.
Útok na etapové vítězství nebyl Pogačarovým nápadem na poslední chvíli.
"Zhruba v polovině etapy jsme se rozhodli, že je možné jet si pro výhru. Jsem moc šťastný, jak jsme to zvládli, byl to úžasný finiš. V týmu panuje skvělá atmosféra, a když máme šanci na vítězství, tak se ji snažíme využít," řekl Pogačar.
Etapa začala v katalánském městě Granollers a zavedla peloton na francouzské území, kde po 195,9 kilometru vyvrcholila v pyrenejském Les Angles.
Čtyřnásobný vítěz Tour Pogačar získal v závěru na soupeře dvě sekundy a díky tomu společně s bonifikací za výhru zlikvidoval Vingegaardův průběžný šestisekundový náskok.
Dán dojel druhý ve stejném odstupu jako Ekvádorec Richard Carapaz a francouzská naděje Paul Seixas.
Osmý se čtyřsekundovým odstupem skončil olympijský vítěz Remco Evenepoel z Belgie a udržel průběžné třetí místo se ztrátou 23 sekund na elitní duo.
Debutant na Tour Mathias Vacek ještě zhruba dva kilometry před cílem udával tempo pelotonu, před začátkem nejprudšího stoupání ale jeho práce skončila a dojel na 38. místě. Celkově českému šampionovi patří 31. pozice.
Kvůli lesním požárům na jihu Francie organizátoři a úřady vyzvali fanoušky, aby v závěrečných fázích nebyli u trati, aby se mohly bezpečnostní složky soustředit jen na boj s ohněm.
Pro místní obyvatele však zákaz vycházení neplatil a kolem silnice tak především ve stoupáních diváci nechyběli.
Úterní 4. etapa o délce 181,9 km z Carcassonne do Foix by mohla nabídnout šanci uprchlíkům. Vedle dvou vrchařských prémií druhé kategorie může cyklisty potrápit horké počasí, čekají se teploty až přes 40 stupňů Celsia.
Cyklistický etapový závod Tour de France - 3. etapa (Granollers - Les Angles, 195,9 km): 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 4:45:11, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike), 3. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost), 4. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) všichni -2, 5. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility), 6. Van Eetvelt (Belg./Lotto Intermarché) oba -4, ...38. Vacek (ČR(Lidl-Trek) -2:38, 84. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -20:32, 148. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -36:30.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar 8:46:55, 2. Vingegaard stejný čas, 3. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -23, 4. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) -24, 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -27, 6. Seixas -48, ...31. Vacek -8:56, 103. Otruba -38:21, 153. Bittner -53:12.
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