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Sport

Pogačar po sólovém úniku vyhrál 10. etapu Tour a míří za pátým triumfem

ČTK

Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze vyhrál po sólovém úniku vrchařskou 10. etapu Tour de France. Hvězdný slovinský cyklista díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí už na 3:36 minuty a udělal další krok k třetímu vítězství na "Staré dámě" za sebou a pátému celkově.

Tour de France
Tadej PogačarFoto: REUTERS – YOAN VALAT
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Po volném pondělku peloton čekala 166,6 km dlouhá etapa z Aurillacu do horského střediska Le Lioran. Na trase Francouzským středohořím bylo sedm vrchařských prémií a Pogačar zaútočil na té předposlední a nejprudší.

Zhruba 15,5 km před cílem a kilometr před vrcholem Col du Pertus se muž ve žlutém trikotu odpoutal od hlavní skupiny favoritů a nikdo na jeho atak nebyl schopen reagovat. V té době byl v úniku Ekvádorec Richard Carapaz, jehož čtyřicetisekundový náskok Pogačar během kilometru hladce zlikvidoval a ještě před vrcholem ho předjel.

Za ním postupem času zbyla jen šestičlenná stíhací skupina v čele s bývalým šampionem Jonasem Vingegaardem. Ta zpočátku spolupracovala, nicméně poté už ji táhl jen Dán a Pogačarův náskok narůstal.

Cílem projel lídr týmu UAE Emirates-XRG 32 sekund před Belgičanem Remcem Evenepoelem, jenž se dokázal do skupiny vrátit poté, co zaostával v kopcích. Třetí byl v den francouzského národního svátku domácí Paul Seixas. Vingegaard nejspíš doplatil na to, že předtím skupinu táhl sám, a dojel sedmý s odstupem 44 sekund.

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Pogačar po třetím letošním vítězství, celkově 24. na Tour a 124. v profesionální kariéře, vede o 3:36 minuty před Vingegaardem. Na třetí místo se s odstupem dalších 30 sekund posunul olympijský vítěz Evenepoel.

Středeční etapa nabízí jen dvě vrchařské prémie čtvrté kategorie a mohl by ji rozhodnout hromadný spurt. Pojede se 161,3 km z Vichy do Nevers.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 10. etapa (Aurillac - Le Lioran, 166,6 km):

1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 3:58:08, 2. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -32, 3. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM), 4. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) oba -34, 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek), 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) oba -38.

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Průběžné pořadí: 1. Pogačar 36:15:02, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -3:36, 3. Evenepoel -4:06, 4. Ayuso -4:22, 5. Seixas -4:35, 6. Lipowitz -4:44.

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