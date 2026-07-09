Pogačar kraloval v Pyrenejích a je znovu v čele. Vacek se propadl

Slovinský cyklista Tadej Pogačar na Tour de France zcela ovládl náročnou pyrenejskou 6. etapu a vrátil se do čela závodu. Svého největšího konkurenta Dána Jonase Vingegaarda porazil obhájce prvenství o více než dvě a půl minuty a udělal důležitý krok za celkovým pátým triumfem. Dosud třetí Mathias Vacek výrazně ztratil a přišel i o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce.
V nejtěžší pyrenejské etapě z Pau do Gavarnie-Gédre s pěti kategorizovanými stoupáními Pogačar nastoupil během výšlapu na legendární Tourmalet a svůj náskok postupně navyšoval až do cíle. V sólovém úniku absolvoval slovinský jezdec stáje UAE Emirates 43 z celkových 186 kilometrů.
Necelých dvacet sekund za druhým Vingegaardem dojela šestice v čele s Mexičanem Isaacem Del Torem. Vacek odpadl z hlavního pole během stoupání na Col d'Aspin a nakonec za vítězem zaostal o 11 minut.
Sedmadvacetiletý Pogačar navázal na výhru ze 3. etapy a připsal si celkové 23. dílčí prvenství na "Staré dámě". V průběžném pořadí má Pogačar před Vingegaardem náskok téměř dvou a tři čtvrtě minuty. Třetí Del Toro zaostává o dalších tři čtvrtě minuty.
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