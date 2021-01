Kvůli baculatosti ji poslala babička na plavání. Dnes ohromuje svět úžasnými kreacemi

Kristina Mukashenková má za sebou ohromující kariéru v synchronizovaném plavání. Jako akvabela získala čtyřikrát titul šampionka světa a dvakrát se stala mistryní Evropy. Ani po skončení vlastní kariéry ji láska k plavání neopustila a naopak teď fanoušky na sociálních sítích ohromuje úžasnými sestavami.

Na první lekci plavání poslala Kristinu Mukashenkovou babička, bylo to kvůli špatnému držení těla dívenky a kvůli její baculatosti. Na lekcích ale Kristina předvedla výjimečné nadání, a tak ji trenér doporučil na synchronizované plavání.

Trvalo to jen pár měsíců a Kristina byla vybrána, aby reprezentovala svůj plavecký klub v soutěži, kde rovnou získala čtyři zlaté medaile. Úspěch jí zajistil rychlý přestup mezi starší plavce a mimořádnou pozornost ze strany trenérů. Dívenka za to ale čelila i šikaně v šatnách od starších dívek. Náročné období vyvrcholilo tím, že Kristina svou kariéru přerušila, ale jen na krátkou dobu.

Po řadě úspěchů Kristina vystudovala vysokou školu, přestěhovala se do Miami, kde se stala koučkou, modelkou a především trenérkou synchronizovaného plavání na nejvyšší úrovni. Do budoucna touží po vlastním tréninkovém studiu, kde by se věnovala jednotlivcům všech věkových kategorií.