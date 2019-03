Po Vémolovi se pustil do promotéra XFN i Ondruš. Je to lhář, rozčiluje se bojovník

před 15 minutami

MMA zápasník Petr "Píno" Ondruš má nejen drsné rány a kopy při souboji v kleci, ale také ostrá slova. Bojovník klubu TKBC Praha, který zápasil také s Karlosem Vémolou a Patrikem Kinclem, uvedl v rozhovoru pro Aktuálně.cz, co si myslí o kritizovaném promotérovi Petru Karešovi, jenž podle některých bojovníků stojí za krizí MMA organizace XFN, a popsal také systém placení zápasníků.

Nezaplacené výplaty nebo odchod hlavní hvězdy Karlose Vémoly. Promotér XFN Petr Kareš čelí v posledních týdnech velkému tlaku, jaký názor na něj a jeho práci máte vy?

Myslím, že jako promotérovi mu to docela šlo, na to, že přišel k MMA z kickboxu, ale jako člověk ještě za všechno dost zaplatí.

Po obrovském úspěchu a atraktivním boxerském zápase raperů Marpa s Rytmusem ve vyprodané pražské O2 areně přišel propadák na akci v rakouské Vídni. Myslíte, že má smysl pro XFN expanze do Rakouska?

Myslím, že to má smysl, ale je potřeba, aby se na to šlo postupnými kroky. Já mám ve světě MMA spoustu kontaktů, které Kareš nemá, ale Kareš je prostě nejlepší a myslí si, že jde všechny postupné kroky přeskočit. Jde o to, že ve Vídni by to šlo, ale je třeba, aby se všechno pořádně domluvilo, připravilo a postavilo včetně PR a aby byli všichni z týmu XFN na místě k dispozici. To se ale nestalo. Vídeň byla propadák jako Bratislava, takže za mě byla expanze do Rakouska naprostá kravina.

Je Kareš schopen dostat XFN z krize?

Ne, za mě už je na čase, aby odešel, protože se všemi se jen hádá a se všemi bojuje. Jde mu o to, aby tady bylo jen XFN, protože mu jde jen o vlastní peněženku a ego. To je ale nesmysl především pro zápasníky, protože je tady spousta kluků, kteří dřou, a proto je třeba, aby tady bylo zdravé konkurenční prostředí mezi MMA organizacemi, aby také častěji zápasili, protože třeba dva zápasy za rok nestačí.

Vy jste měl v úmyslu stát se krizovým manažerem XFN. Jaké byly vaše plány?

Můj plán byl, aby Kareš odešel, což bylo za mě pro chod XFN naprosto zásadní a dal jsem si to jako podmínku, protože mi přijde škoda práce a úsilí týmu XFN. Já jsem byl ochoten pracovat pro XFN a přeju si, aby všechno šlapalo, ale bez Kareše. Já prostě nejsem schopen pracovat s člověkem, který je lhář, všem škodí a utrácí cizí peníze. Vím také, o co šlo ve sporu Kareše s Karlosem Vémolou.

Jaká byla reakce Kareše?

Kareš řekl, že je přece všechno v pořádku, že všichni dostali zaplaceno, prostě hrál svou klasickou hru, aby nepřišel o svou pozici.

O co přesně šlo ve sporu Kareše s Karlosem Vémolou?

Všichni zápasníci prodávají před akcí svým fanouškům vstupenky na své zápasy. Promotéři zjistí, kteří konkrétní zápasníci jsou pro fanoušky atraktivní, a to se pak odrazí na výplatě pro zápasníky.

Šlo o peníze za prodané vstupenky?

Karlos prodal svým fanouškům vstupenky, ale Kareš pak za vstupenky požadoval částku, na které se spolu slovně nedomluvili. Karlos se naštval a řekl mu, aby už všechno řešil jen s právníkem.

Vy jste dostal za všechny své zápasy v XFN zaplaceno?

Ano, naštěstí jsem se nedostal do situace, že by mi XFN nezaplatilo, prodal jsem dost vstupenek, takže jsem měl peníze třeba i na tři nebo čtyři výplaty.

XFN přišlo kvůli krizi i o spoustu fanoušků, na akci v Brně dorazilo jen něco přes tři tisíce diváků…

Přesně, tam mi přišlo k smíchu, že jsem přijel na Oktagon v Ostravě a všichni byli v klasickém hotelu Puls, pak jsem přijel na XFN do Brna a všichni včetně týmu XFN spali v hotelu Marriott. To byl všeříkající kontrast. Kareš si prostě hrál na frajera za cizí peníze.

Odstoupil jste z akce XFN Legends v pražské Královce především kvůli spojení s Karešem?

Ano, ale je to také proto, že se obávám, že by nedostali všichni zaplaceno, a také jsem bohužel byl na operaci, protože mi praskl meniskus.

Myslíte, že Kareš vsadil osud XFN na zápas o titul Makhmuda Muradova s Patrikem Kinclem v O2 areně?

Souhlasím, ale nepochopil jsem, že Kareš řekl, že odejde až po akci v O2 areně, přijde mi, že ještě na něco čeká nebo má asi v plánu, že pak pojede k moři…

Je šance, že by Muradov s Kinclem vyprodali O2 arenu jako Marpo s Rytmusem?

Ne, přestože je to super zápas. Myslím, že reálná návštěva je asi deset tisíc fanoušků, protože O2 arenu nevyprodali MMA zápasníci, ale Marpo s Rytmusem.