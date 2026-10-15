Po kariéře po vás neštěkne pes, popsala Kolocová srážku s realitou. S Maki už se baví

Na pátém ročníku sportovně-byznysové konference Sport Alive, která se konala před týdnem v pražském O2 universu, se udělovala ocenění za nejlepší projekty roku a předávaly zkušenosti. Dorazila řada známých osobností včetně bývalé plážové volejbalistky Kristýny Kolocové, která hovořila na téma „kariéra po kariéře“.
Kolocová, známá pod přezdívkou Kiki, pomohla v Česku nastartovat vlnu zájmu o beachvolejbal. Na letní olympiádě v Londýně 2012 obsadila spolu s Markétou Slukovou páté místo. Zrodil se fenomén Kiki a Maki.
„Díkybohu se to zrodilo na základě výsledků a prezentace sportu, možná v kombinaci s tím, že je to plážový volejbal, který má oděv, jaký má. Nebudeme zastírat, že to tak není. Na olympiádě v Londýně jsme ale zaujaly snad tím vším dohromady,“ zavzpomínala Kolocová, které je dnes 38 let.
Značka Kiki a Maki podle ní nevznikla jako marketingový tah, vytvořila ji média.
„Do článků se začalo dávat, že Kiki a Maki tohle, Kiki a Maki tamto,“ připomněla bývalá hráčka. „Já jsem se vrátila z olympiády a lidi se mě ptali: ‚Vy jste ta Kiki?‘ Říkala jsem si, že je to zvláštní oslovení, ale OK, budeme s tím asi nějak pracovat.“
„Kdybychom to nepokazily, mohlo to být pěkné, nevydrželo to až tak dlouho,“ dodala Kolocová.
K emotivnímu a mediálně sledovanému rozpadu dua došlo v létě 2015, asi tři roky po londýnské olympiádě. Částečně kvůli herní krizi, byť obě hráčky to viděly jinak. „S Markétou už ale komunikujeme v pohodě,“ podotkla Kolocová.
Kariéru ukončila v roce 2018 ve svých 30 letech. Důvodem byla i touha mít dvě děti a trávit s nimi čas doma, nikoliv je vozit po turnajích v různých částech světa.
„Kariéru jsem se ale rozhodla ukončit s tím, že nevím, kdy mateřství nastane, takže jsem se pustila do věcí, které mě zajímaly. Tou dobou to byla práce kolem televize jako moderování,“ líčila Kolocová.
„To jsem sdílela se svou kamarádkou Andreou Sestini Hlaváčkovou, tenistkou, která tou dobou taky končila a chystala se mít mimčo,“ pokračovala.
Přišla však srážka s realitou. „Myslely jsme si, že když jsme relativně slavné sportovkyně, tak se z nás všichni zblázní a všichni nás budou kontaktovat s nabídkami práce. To ale byla extrémně naivní myšlenka. Po kariéře po vás neštěkne pes, pokud nevyvinete nějakou aktivitu. Spadla jsem zpátky na zem,“ přiznala Kolocová.
„Ve sportovním prostředí je to tak, že po vás každý chce podpis a tak podobně. Všichni se na vás vážou. Ale ve chvíli, kdy už sportovcem nejste, tak je ta zajímavost pryč,“ dodala.
K práci v televizi se ale nakonec dostala a dodnes spolukomentuje přenosy plážového volejbalu. Zvládala to i při péči o malé děti. Vedle Například Gymnathlon, který se snaží v dětech po celém Česku už od útlého věku probouzet lásku ke sportu a podporovat jejich všestranný pohybový rozvoj.Například Gymnathlon, který se snaží v dětech po celém Česku už od útlého věku probouzet lásku ke sportu a podporovat jejich všestranný pohybový rozvoj.komentování sportovních přenosů se věnuje také moderování.
Také dělá manažerku ženské beachvolejbalové reprezentace. V minulosti vystudovala sportovní management na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.
„Původně jsem si myslela, že půjdu úplně jiným směrem. Měla jsem z beachvolejbalu vnitřní ponorku. V letech, kdy jsem byla s dětmi doma, jsem ale dospěla k tomu, že jsem se tam toho tolik naučila, že by bylo strašně smutné to nepředávat dál,“ poznamenala Kolocová.
Promluvila i o sociálních sítích, kterým neholduje, ačkoliv má tisíce sledujících.
„Vždycky jsem se relativně snažila, ale strašně mě to nebaví. Nenaplňuje mě to. Jsem strašně racionální člověk a na sítě občas ráda koukám, když je tam třeba nějaký pěkný recept, ale je to na mě až moc fejkové. Celé to prostředí,“ nechala se slyšet.
„Že bych sama sebe prezentovala a ukazovala, jak jsem báječná a co všechno umím, na to jsem možná už stará. Myslím, že by bylo lepší to dělat a je to ekonomicky zajímavé, ale nejde mi to,“ podotkla.
Na konferenci se dále představila celá řada projektů. Například Gymnathlon, který se snaží v dětech po celém Česku už od útlého věku probouzet lásku ke sportu a podporovat jejich všestranný pohybový rozvoj.
Spoluzakladatel projektu Jan Březina se v přednášce věnoval i jednomu ze zásadních celospolečenských problémů. „Mezi lety 2021 a 2025 je pokles narozených dětí o 31 procent,“ uvedl čísla pro Českou republiku.
„Už sami to cítíme v programu ‚Baby‘, který je pro tříleté děti, cvičení rodičů s nimi. Také to znamená, že v roce 2030, kdy všechny děti z těchto slabších ročníků půjdou do sportu, budou mít kluby a sport obecně o třetinu méně dětí,“ upozornil Březina.
Výsledky Sport Alive Awards
Sportovní kampaň: 1. Unikát v Česku (HC Oceláři Třinec), 2. Sparta vzdává HOLD (HC Sparta Praha), 3. Next chapter: z města na stadion (FC Hradec Králové & 2Score), Fandíme svetovému futbalu! (Tipsport SK & Mannschaft)
Sportovní obsah: 1. AC Sparta Praha & Kouzlo derby: Od klubového obsahu k celovečernímu filmu (AC Sparta Praha), 2. Já68 (Deník Sport), 3. Big Pete (Livesport). Czech Tour: Jak díky obsahu proměnit závod v nejsledovanější cyklistickou platformu v ČR (Česká cyklistická z.s.)
Projekt s nízkým rozpočtem: 1. Bohemka C (Bohemians Praha 1905), 2. 2x45 minut – Za Hranice Hřiště (SK Slavia Praha), 3. Čti s Beksou (BK Pardubice), Rozpůlená trofej, která spojuje: Šampiony s fanoušky na J&T Banka Ostrava Beach Pro (RAUL s.r.o.).
Ženský sport: 1. VIF Cycling Team (Česká cyklistika, s.r.o.), 2. Fortuna Lyga (STES a.s.), 3. Bohyně Slavie (TV NOVA).
Fanouškovský zážitek: 1. 120 let pod Bílou věží: výroční utkání se Spartou jako celodenní cesta do dvacátých let (FC Hradec Králové), 2. Allwyn McLaren F1 Team Celebration (Allwyn Česko), 3. Návrat ku koreňom: HC SLOVAN Bratislava si zahral rybníkový hokej (HC Slovan Bratislava).
Partnerská aktivace: 1. Gambrinus a Viktorka Plzeň oslavují Plzeňáky, kteří pomáhají. Hráči jim přenechali jména na dresech (Plzeňský Prazdroj, a.s. – Gambrinus), 2. Udržitelná revoluce v úschovně Jizerské 50: T-Mobile Dry Bag nahradil tuny plastu (RAUL, s.r.o.), 3. Olympiáda x Allwyn (Allwyn Česko a.s.).
Projekt města a kraje: 1. Třinecká olympiáda dětí a mládeže (Statutární město Třinec), 2. Park U Červených domků (Město Hodonín), 3. Bruslení škol a školek (HC Oceláři Třinec)
Zvláštní cena poroty: Olympiáda dětí a mládeže (Magistrát hlavního města Prahy)
Malé organizace: 1. 6 hodin, 2. Polanský charitativní běh (Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 20615 Polanského běhu a turistiky), 3. Eventmanager.cz.
Nezastavujte ho. Policie pátrá po nebezpečném muži podezřelém z vraždy
Policie pátrá po třiačtyřicetiletém Radku Galuškovi, kterého podezírá z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku. Podle kriminalistů může být nebezpečný. Lidé by se ho proto neměli pokoušet sami zadržet ani ho kontaktovat a ihned kontaktovat policii.
Přímý přenos: Osud vysílačů se naplnil. Sledujte odstřel nejvyšších českých staveb
Dvojice stožárů vysílače v Liblicích u Českého Brodu, které jsou se svými 355 metry nejvyššími stavbami v Česku, ve čtvrtek padnou k zemi. Odstřel stožárů by měl proběhnout v 11:00, v případě příznivého počasí o něco dříve.
„Sportovci to určitě pochopí.“ Rusové na univerziádu pojedou, někteří Češi nesmějí
Ruští a běloruští sportovci mohou na zimní univerziádě v Číně závodit, někteří Češi ale zůstanou doma. Česká asociace univerzitního sportu totiž rozhodla, že do výpravy nezařadí reprezentanty z odvětví, jejichž mezinárodní federace start Rusů a Bělorusů zakazují. Verdikt zasáhl i sportovce, kteří se na vrcholnou akci připravovali.
V rumunských vodách hoří tanker, pátrá se po osmi členech posádky
V rumunských vodách začal ve středu hořet tanker určený k přepravě chemikálií, úřady pátrají po osmi z dvanácti členů posádky. Informoval o tom podle agentury Reuters rumunský úřad pro záchranné akce. Je to už druhá loď, která vzplála poblíž města Sulina v deltě Dunaje na hranici s Ukrajinou.
ŽIVĚ „Nejistý přínos, rizika zřejmá.“ Meloniová ostře zkritizovala Trumpa za dohodu s Putinem
Dohoda USA a Ruska o dodávkách nafty poskytuje Moskvě legitimitu, zatímco na ukrajinská města dále padají bomby. V italském parlamentu to ve středu řekla premiérka Giorgia Meloniová. Dohodu označila za velmi riskantní volbu, jejíž přínos je nejistý a rizika jsou naopak zřejmá, píše agentura Reuters.