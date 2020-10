Po dvou letech vzal Taxis život. Kůň Sottovento z Váňovy stáje si zřejmě zlomil vaz

Jubilejní 130. Velká pardubická se opět zapíše do dějin i smutnou událostí. Německý hnědák Sottovento ze stáje Statek Chyše-Váňa trénovaný Josefem Váňou starším tvrdě dopadl na Velkém Taxisově příkopu a musel být utracen.

Čtvrtá překážka na legendární trati tentokrát připravila pád dvěma koním. Do trávy spadli Jakub Kocman s valachem No Time To Lose a právě jeden z favoritů Sottovento s žokejem Janem Kratochvílem.

Podle dostupných záběrů se zdálo, že kůň se před obávaným Taxisem téměř neodrazil a živým plotem se prodral, což mělo nakonec fatální následky. Sottovento skákal přibližně uprostřed jako vždy velmi natěsnaného pole, které tentokrát čítalo osmnáct koní.

Velká pardubická je obecně považována za jeden z nejtěžších dostihů v Evropě a právě Velký Taxisův příkop je nejobávanější překážkou, přestože byl v minulosti jeho profil několikrát zmírňován, aby k fatálním zraněním koní docházelo co nejméně.

Jan Kratochvíl měl přitom se Sottoventem velké plány a osmiletý valach patřil k favoritům. Jenže závod pro něj skončil už na čtvrté překážce. Podle informací serveru iSport.cz si kůň při pádu zlomil vaz.

V historii Velké pardubické vyhasl život více než padesáti koní, nejvíce smrtelných zranění se událo právě na Taxisu. Specifikem je, že koně jej navíc skáčou jen jednou ročně, právě na Velké. Původně byl Taxis dva metry hluboký a pět metrů široký, schovaný za metr a půl vysokou překážkou.

V roce 1992 vtrhli demonstranti za práva zvířat během Velké pardubické na závodiště právě kvůli špatné pověsti příkopu. To vyvolalo debatu o jeho zachování, či zrušení na jejímž základě byla překážka pro následující ročník Velké pardubické zmírněna. V této podobě s minimálními úpravami zůstala dodnes.

Dodnes poslední obětí Taxisu byl devítiletý Vicody, kterému se překážka stala osudnou před dvěma lety.

Druhý kůň, který na překážce v letošním dostihu zaváhal, No Time To Lose, je shodou okolností taktéž ze stáje Chyše-Váňa. Z osmnácti koní do cíle doběhlo celkem třináct. Vítězem se stal Hegnus se slovenským žokejem Lukášem Matuským.