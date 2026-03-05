Po českých kořenech pátral u genealoga. Při debutu odpálil Vavra z Wisconsinu homerun

Čeští baseballisté viděli i přes neúspěšný vstup do World Baseball Classic řadu pozitiv. Navzdory porážce 4:11 s Jižní Koreou je povzbudil tříbodový homerun Terrina Vavry i devět odpalů v zápase.
Věří, že se budou v dalším průběhu turnaje zlepšovat, uvedli v tiskové zprávě České baseballové asociace. Druhé utkání ve skupině C je čeká v pátek od 4:00 SEČ proti Austrálii.
"Na začátku jsme byli dost nervózní. To se asi tak trochu dalo čekat. Teď už jsme se ale té nervozity zbavili a myslím si, že to pro nás bude už jen dobré," řekl Vavra.
Osmadvacetiletý americký rodák pomohl při debutu v české reprezentaci nabudit výběr kouče Pavla Chadima po nevydařeném úvodu.
Národní tým prohrával po třech směnách 0:6, Vavra ho ale tříbodovým odpalem za plot vrátil v páté směně do hry. Korejci však poté znovu odskočili.
"Nejdříve jsem na té pálce chtěl ulít, ale pak jsem si řekl, že to trefím a podařilo se to, takže ten homerun nás vrátil do hry. Oni mají opravdu dobrý tým a nemyslím si, že by nás to mělo odradit, že jsme prohráli," uvedl Vavra, který má na kontě 68 startů v elitní MLB.
Výkon rodáka z Menomonie ve Wisconsinu, který po českých kořenech pátral u genealoga, potěšil i trenéra Chadima.
"Byl strašně ochotný se prát za tým přesně podle našich potřeb. Říkal mi: 'Trenére, zvládnu cokoliv pro tým. Nemám žádné velké ego a hraju tady pro vás.' Takže tohle všecko se setkalo dohromady. Já jsem chtěl ukázat odvahu a v druhé polovině zápasu kluci bojovali a bylo vidět, že se perou. Jsem na ně hrdý," uvedl Chadim.
S chválou na adresu bývalého hráče Baltimore Orioles souhlasil také vnější polař Marek Chlup.
"Ten homerun Terrina nás neuvěřitelně nakopl. To je hodně důležité, protože za pár hodin hrajeme s Austrálií. A ten zápas určitě můžeme vyhrát, máme velkou šanci. Ze zápasu s Koreou si vezmeme pozitiva a přesuneme to do zítřka. Na pálce jsme třeba byli silní, jen chybělo možná i trochu štěstí," uvedl Chlup.
Před třemi lety Češi s Austrálií na WBC prohráli 3:8.
"Mám v sobě tolik adrenalinu, že se ani necítím být unavený, ale je pravda, že za pár hodin hrajeme s Austrálií, takže teď musí hlavně kluci rychle zregenerovat. Na ten zápas se moc těším. Strašně bych si přál, abychom v útoku hráli stejně jako dneska. A když by se vrátilo to, co nás vždycky zdobilo - obrana a nadhoz - tak vidím šanci hrát dobrý zápas. Mluvit o výhře s Austrálií nebo s Tchaj-wanem, to je skoro rouhání. Ale já chci být blízko," uvedl Chadim.
Šanci na úspěch proti Austrálii, která v úvodním duelu porazila Tchaj-wan 3:0, vidí i Vavra. Češi by se tak přiblížili jednomu ze čtyř míst ve skupině, které by jim garantovalo účast na prestižním turnaji i v dalším ročníku.
"Berme to jako zkušenost, ze které se poučíme. A víme, že musíme v příštím zápasu odvést o něco lepší práci v obraně. Budeme se zlepšovat a já doufám, že reprezentuji Českou republiku co nejlépe. Bylo to vážně skvělé, prožít si to dnes poprvé," řekl Vavra.
World Baseball Classic - skupina C v Tokiu:
Jižní Korea - Česko 11:4, Austrálie - Tchaj-wan 3:0.
