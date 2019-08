S bronzem na MS a pak zpátky k paragrafům. Pětibojař Vlach si neodpočine

před 47 minutami

Na mistrovství Evropy v moderním pětiboji v anglickém Bathu dosáhl dvaadvacetiletý Martin Vlach ziskem bronzové medaile nejlepšího individuálního výsledku své dosavadní kariéry. Mezi seniory získat zatím stříbrnou medaili na loňském světovém šampionátu ve štafetě s Janem Kufem. "Podařilo se mi vybojovat aktivní účet v šermu, což byl základ mé závěrečné velké spokojenosti,“ řekl úvodem rozhovoru pro Aktuálně.cz.

S jakým očekáváním jste do Anglie odjížděl?

Fyzicky jsem se cítil velice dobře a mým přáním bylo prodat všechno, co se mi podařilo natrénovat. Hlavně jsem se chtěl plně soustředit na šerm, protože v něm většinou končím s pasivní bilancí. Pokud jde o umístění, tak zatím byla mým nejlepším výsledkem 12. příčka v závodě Světového poháru. Říkal jsem si, že by mě potěšil posun do vyšších pater.

Do finále jste vstoupil plaváním. Jak se vám v něm vedlo?

Doplaval jsem jednu vteřinu za osobním rekordem. Nešlo o nějakou velkou ztrátu za těmi nejlepšími. V průběžném pořadí jsem byl sice až na 28. místě, ale bodové rozdíly nebyly velké.

A pak následoval váš většinou nevydařený šerm. V čem vidíte základ úspěšného vystoupení?

Podařil se mi vstup do soutěže, což je vždy velice důležité. Mé skóre bylo stále aktivní. Vedl jsem 4:1, 8:3 a nakonec dosáhl 19 vítězství a jen 16 porážek, což mně posunulo na 15. příčku. Nedělal jsem žádné velké chyby, které by mě stály dobré umístění.

Parkur je vždy velice ošidný a často ho provází nervozita. Platilo to i na vás?

Byl jsem dost nervózní, ale naštěstí jsem měl kvalitního koně, který neměl žádné neobvyklé požadavky a rozuměli jsme si. Jízda to byla dobrá a tak jsem se v pořadí posunul na 11. místo.

Závěrečná kombinace běhu se střelbou je vaší silnou stránkou. Věřil jste si na některou z medailí?

V žádném případě. Jenže ve velké vyrovnanosti začali i ti nejlepší ztrácet a navíc při střelbě foukal dost silný vítr. Byla potřeba k jednotlivým položkám přistoupit v klidu a s maximální soustředěností. U té poslední, čtvrté, jsem byl už nervózní, ale běžecká část mně vyšla na jedničku.

Čím je pro vás třetí místo na mistrovství Evropy?

Obrovskou radostí a zároveň i velice cennou informací do budoucna, že i v šermu jsem schopen získat aktivní bilanci. Jsem samozřejmě rád, že se mi podařilo pro Českou republiku získat jedno místo pro účast na olympijských hrách. A v neposlední řadě je pro mě bronz určitou satisfakcí za náročnou přípravu. Pětiboj zabere hodně času, každý sport je úplně jiný a cesta k úspěchu na mezinárodní scéně vede jen přes poctivou dřinu v přípravě.

A jaký je váš další letošní program?

Ve dnech 2. - 9. září to je mistrovství světa v Budapešti a v listopadu začátek přípravy na olympijskou sezonu. A od září vstoupím do třetího roku studia na právnické fakultě.