České tažení ukončily až světové jedničky. Perušič a Schweiner mají z Ostravy stříbro

před 1 hodinou

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner skončili na turnaji Světového okruhu v Ostravě druzí a připsali si největší úspěch v kariéře. Český pár ve finále nestačil na světové jedničky Anderse Mola a Christiana Söruma a s norskou dvojicí prohrál 21:17, 15:21 a 10:15.

Dosavadním maximem Perušiče a Schweinera na čtyřhvězdičkovém turnaji Světového okruhu bylo čtvrté místo, které obsadili loni právě v areálu Dolních Vítkovic.

"Jsme spokojení a děkujeme za podporu," řekl Perušič divákům, kterých v ochozech bouřilo 3200. "Chvíli to hořké bude, ale jsme spokojení. Druhé místo bychom před turnajem brali všemi deseti. Odehráli jsme dobrý turnaj, jen v tie-breaku finále to nebylo nic moc a to na světové jedničky nestačí," řekl Schweiner České televizi.

V semifinále čeští hráči zdolali druhé nasazené Michala Bryla a Grzegorze Fijalka z Polska 24:22, 21:17 a Schweiner před finále doufal, že neudělají ostudu.

A ta se v prvním setu rozhodně nekonala, právě naopak. Domácí volejbalisté norské favority předčili na bloku a po výborné obraně Perušiče získali od stavu 9:9 tři body po sobě. Vzápětí donutili chybovat Mola v útoku a slavili výhru v prvním setu.

Od druhého se však vývoj otočil. Norové změnili taktiku a zasypávali podáním více Perušiče. "Udělal jsem několik chyb," litoval český hráč. Domácí pár druhou sadu ztratil a rychle prohrával i v tie-breaku, v kterém výborně blokoval Mol. Perušič a Schweiner sice odvrátili čtyři mečboly, ale po pátém duel skončil.

"Jsou jednoznačně nejlepší tým. Museli bychom hrát celý zápas jako první set, v kterém se nám dařilo, což ale bohužel nevyšlo," uvedl Perušič.

Mol a Sörum vládnou současné světové scéně, vyhráli už 18 zápasů v řadě a třetí turnaj za sebou. Před Ostravou vládli v brazilské Itapemě a čínském Ťin-ťiangu.

Soutěž žen ovládly bývalé světové jedničky Agatha s Dudou. V brazilském finále porazily Anu Patrícii s Rebeccou 21:19 a 21:17.

Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu kategorie 4* v Ostravě:

Muži:

Finále: Mol, Sörum (1-Nor.) - Perušič, Schweiner (8-ČR) 2:1 (-17, 15, 10)

O 3. místo: Fijalek, Bryl (2-Pol.) - Krasilnikov, Stojanovskij (3-Rus.) 2:1 (-10, 19, 7)

Semifinále: Perušič, Schweiner - Fijalek, Bryl 2:0 (22, 17)

Ženy:

Finále: Agatha, Duda (5-Braz.) - Ana Patrícia, Rebecca (3-Braz.) 2:0 (19, 17)

O 3. místo: Keizerová, Meppelinková (7-Niz.) - Sweatová, Walshová Jenningsová (13-USA) 2:0 (23, 17)