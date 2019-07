Plavec Kozubek byl na MS šestnáctý na desítce. Postup na olympiádu mu unikl

před 3 hodinami

Plavec Matěj Kozubek po čtvrtém místě na pětce obsadil na mistrovství světa v Koreji šestnáctou příčku v dnešním závodě na deset kilometrů. Od postupu na olympijské hry v Tokiu ho dělilo šest míst a čtrnáct sekund.

Zazářili Němci. Zvítězil Florian Wellbrock a bronz získal Rob Muffels. Mezi ně se vklínil Francouz Marc-Antoine Olivier. Druhý český reprezentant Vít Ingeduld doplaval na 41. pozici.

Hlavní balík, ve kterém se většinu závodu držela více než padesátka plavců, nasadil ostré tempo. "Bylo to hodně rychlé už od začátku. Co se týče kopanců a tak, to bylo snad ještě tvrdší než ta pětka. To bylo hustý," popisoval Kozubek na webu dálkového plavání.

Většinu závodu se pohyboval v závěru druhé desítky a nakonec časem 1:48:19,10 na vítěze ztratil 23,20 sekundy. "Jsem docela spokojený. Šestnácté místo je konec semifinálového umístění, takže docela dobré. Jenom čtrnáct vteřin za tou desítkou," komentoval Kozubek svůj výkon. Ingeduld v polovině závodu odpadl z hlavní skupiny a ztratil dvě a půl minuty.

O vítězi rozhodovala cílová fotografie. Úřadující mistr Evropy na 1500 metrů Wellbrock dohmátl o dvě desetiny sekundy dříve než bronzový olympijský medailista Olivier. Jednadvacetiletý Němec tak navázal na úspěšné tažení Světovým pohárem. "Sám sebe se ptám, jak dlouho to ještě půjde takhle dobře. Byl to už šestý závod v řadě, který jsem vyhrál," poznamenal.

Dálkové plavce na MS čeká ještě v pátek závod na 25 kilometrů. Kozubek bude znovu na startu.

Mistrovství světa v plaveckých sportech v Kwangdžu (Korea):

Dálkové plavání:

Muži - 10 km:

1. Wellbrock (Něm.) 1:47:55,9, 2. Olivier (Fr.) -0,2, 3. Muffels (Něm.) -1,5, 4. Rasovszky (Maď.) -3,6, 5. Wilimovsky (USA) -5,1, 6. Paltrinieri (It.) -5,1, …16. Kozubek -23,2, 41. Ingeduld (oba ČR) - 2:29,0.

Skoky do vody:

13:45 družstva.

Synchronizované plavání:

12:00 družstva - technický program.