Pinheiro Braathen dostal špicara, nejlepším slalomářem sezony je tak jeho norský rival

Norský lyžař Atle Lie McGrath si osmým místem v závěrečném závodě sezony Světového poháru v Hafjellu zajistil malý křišťálový glóbus za slalom. Závod vyhrál jeho krajan Timon Haugan.
Pětadvacetiletý McGrath před dnešním závodem vedl pořadí slalomu o 41 bodů před Lucasem Pinheirem Braathenem, který měl jako jediný ještě reálnou šanci ho z čela sesadit.
Brazilský reprezentant byl po prvním kole pátý a McGrath šestý, druhé kolo ale po špicaru nedokončil. McGrath tak získal první malý křišťálový glóbus v kariéře.
Pořadí slalomu ovládl před Clémentem Noëlem z Francie, Pinheiro Braathen klesl na třetí místo.
Haugan zvítězil s náskokem 44 setin sekundy před olympijským šampionem Loicem Meillardem ze Švýcarska a zaznamenal šestou výhru v kariéře. Třetí místo obsadil Eduard Hallberg z Finska.
Finále SP ve sjezdovém lyžování v Hafjellu (Norsko):
Muži - slalom: 1. Haugan (Nor.) 2:03,75 (58,71+1:05,04), 2. Meillard (Švýc.) -0,44 (57,92+1:06,27), 3. Hallberg (Fin.) -1,03 (59,80+1:04,98), 4. Kristoffersen (Nor.) -1,12 (58,59+1:06,28), 5. Noël (Fr.) -1,13 (58,95+1:05,93), 6. Nef (Švýc.) -1,67 (1:00,01+1:05,41).
Konečné pořadí slalomu (po 11 závodech): 1. McGrath 584, 2. Noël 520, 3. Pinheiro Braathen (Braz.) 511, 4. Kristoffersen 503, 5. Haugan 499, 6. Meillard 392.
Konečné pořadí SP (po 36 závodech): 1. Odermatt (Švýc.) 1626, 2. Pinheiro Braathen 1058, 3. McGrath 936, 4. Meillard 923, 5. Kristoffersen 821, 6. Haugan 776, ...48. Zabystřan (ČR) 168.
