Prvovýstup ukončila lavina. Slovák Hámor se musel prořezávat ze stanu nožem

Slovensko-rumunská výprava ve složení Peter Hámor, Horia Colibasan a Marius Gane vzdala pokus o prvovýstup na sedmou nejvyšší horu světa Dhaulágirí.

Trojice zkušených horolezců se rozhodla svůj pokus o výstup severozápadním hřebenem ukončit poté, co ve výšce 6800 metrů zasáhla jejich postupný tábor lavina. Horolezci se museli ze stanu prořezat nožem ven a přečkat noc ve vykopané díře ve sněhu.

"Jako první se (ze stanu) vysvobodili Peter a Hori. Marius vylezl později, protože nemohl uvnitř zasypaného stanu najít své boty. Následně si vykopali malou jeskyni, kde přebivakovali noc," popsal dramatickou situaci přes svůj profil na Facebooku Hámor.

Po sestupu do základního tábora se pak rozhodli od dalších pokusů o zdolání hory novou cestou upustit. K záplavám sněhu, kterými je hora proslulá, se přidal i silný vítr, který by pokus o výstup učinil ještě nebezpečnějším. A navíc by už na konci měsíce měl přijít monzun, který jarní sezonu v Nepálu pravidelně ukončuje.

"Sen o prvovýstupu severozápadním hřebenem se rozplynul. Předpověď počasí je každý den stejná. Ráno pěkně, kolem oběda se zamračí a po obědě sněží. Jediná změna, která k tomu ještě přibyla, je silný vítr. Nebezpečí, které při takových podmínkách hrozí, je neakceptovatelné," vzkázal popradský rodák, který v minulosti dokázal vylézt na všech čtrnáct osmitisícovek světa.

Kromě Hámora (2017) na Dhaulágirí v minulosti vylezl ještě Zoltán Demján v roce 1988. V roce 2007 zde laviny ohrožovaly Jozefa Kopolda, který jen tak tak vyvázl. Dva jiní slovenští lezci bohužel stejné štěstí neměli, na sedmé nejvyšší hoře světa před pěti lety lavina pohřbila Jána Matláka a Vladimíra Švancára.

Na vrcholu Dhaulágirí stanulo také devět českých horolezců, naposledy v roce 2009 David Fojtík.