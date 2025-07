Pět tipů, jak dostat děti o prázdninách od mobilů. A dojde pak i na ten Instagram

Hurá, prázdniny! Dříve signál pro děti, že budou moci dva měsíce lézt po stromech, skákat panáka, hrát fotbal, házenou, volejbal, tenis nebo venku jen tak blbnout s kamarády. Dnes se žáci domlouvají, jak s kámoši budou pařit na dálku počítačové hry. Jak to můžou rodiče se svými ratolestmi změnit? Tady je pět tipů pro aktivní společnou zábavu.

Túry s dinosaury

Půjdeme na túru? Ani náhodou! Kolik rodičů už tuhle konverzaci zažilo. Jenže výšlap nemusí být nuda. Záleží, jaký si ho uděláme. Existuje spousta her a atrakcí, kterými si můžeme nachozené kilometry zpestřit.

Třeba: kdo hodí šiškou dál? Táta, nebo syn? Na kolik pokusů trefíš šiškou támhleten strom? Anebo se dá v přírodě hravě sestavit a absolvovat populární parkour.

Špunty můžou nastartovat i různé úkoly, nebo odměny u rozcestníků, turistických značek či u křížů na vrcholech. A když vyhlásíte, že kdo dojde v určitém limitu na horskou chatu, čekají na něj zdarma báječné borůvkové knedlíky, i mladá krev zmizí záhy v dáli.

Ani dnešní děti totiž v sobě neztratily hravost. Jinak by netrávily na mobilech moře času. Na rodičích tedy je, aby se pokusili chytré telefony přebít.

V rakouských Alpách do tohoto boje už dávno vyrukovali. Když vyjedete lanovkou na téměř jakýkoli kopec, narazíte na plejádu zábavných lákadel a stezek.

Dva tisíce metrů nad mořem na vás vybafne vodní příšera, která se vynoří z průzračného jezera, nebo si můžete vykopat kostru dinosaura. Také je k mání projížďka přes jezírko na vorech, skákání na trampolínách, dobrodružství na lanech v korunách stromů.

Anebo si můžete vyzkoušet, jestli jste schopni překonat bosýma nohama kamínky nebo se spustit dolů po adrenalinové bobové dráze.

Když jste zpátky v údolí, čekají na vás krásná koupaliště. A nebojte se, pokud si koupíte v daném regionu letní kartu, budete mít výjezdy lanovkou i vstupy na koupaliště za rozumnou cenu.

Legrace na bruslích

Kolečkové brusle jsou dostupné všem. Že na nich neumíte? Nevadí, je to jednoduché, chce to jen začít. Proč byste si se svými dětmi nemohli dát letní výzvu - naučíme se to všichni.

Postup je jednoduchý: nejdřív se na rovině postavíte na brusle, dáte paty k sobě, špičky od sebe a zkusíte chůzi. Pozor, nezapomeňte si navléknout chrániče a helmu.

Když se cítíte v chůzi jistí, zahoďte strach, přednožte jednu nohu dopředu, přeneste na ni váhu a rozjeďte se. Pak totéž opakujte s druhou nohou. Přední noha je v koleni pokrčená, druhá po odrazu napnutá. No, a už jedete! Předtím si samozřejmě vygúglíte, jak se brzdí.

Na rodinné vyjížďce se můžete náramně zasmát. Nádherných tras po Česku, ale i po Evropě je habaděj.

Jeden tip z tuzemska: podél Labe z Nymburka do Poděbrad, po jednom břehu tam, po druhém zpět. Idylický okruh po rovince v doprovodu projíždějících lodí i zastávek na občerstvení s dobrou zmrzlinou. A když budete mít štěstí, v nymburské loděnici můžete narazit na olympijského vítěze Martina Fuksu nebo někoho z jeho rodinného týmu.

Jeden tip z blízké ciziny: oblast Flaeming-Skate se nachází 40 kilometrů jižně od Berlína a nabízí sedm okruhů (nejkratší 11,05 km, nejdelší 94,53 km). Z převážné většiny jsou tratě opatřené nádherným hladkým asfaltem a mají šířku nejméně tři metry. Rozmanité okruhy lze kombinovat podle chuti.

Adrenalinové singletraily

Dříve jezdily děti na kole denně do a ze školy, proč semínka k návratu k této tradici nezasadit o prázdninách? Rodinné cyklotoulky jsou k tomu jedinečnou příležitostí. Už odmalička. Vždyť může táta nebo máma zapřáhnout kolo diblíka na tyč a frčí se.

A protože žijeme v akční době, nabírají na popularitě singletrailové stezky, které se klikatí v lesích, svazích, na loukách. V tuzemsku jich je již spousta.

Pro inspiraci jeden tip z Blanenska, kde vznikly singletraily v lokalitě Doubravy v Boskovicích. Jedná se o devět terénních tras o délce deseti kilometrů a různých obtížností včetně lehčích profilů pro rodiny s dětmi a začínající cyklisty. Pokročilejší jistě prubnou černou lajnu s větším sklonem.

Ale také na asfaltu to může být na kole pecka. Kvůli krajině, kterou brázdíte, nebo kvůli rodinné hecovačce typu, kdo bude první na vrchařské prémii.

Surf nebo paddleboard

Plavání nemusí každého bavit, ale i jeho odpůrci můžou u vody prožít nezapomenutelné chvíle. Pokud si jako rodina půjčíte surf a budete se na něm učit, do konce života na to budete skrz plejádu komických pádů z prkna pod hladinu vzpomínat. A není sladšího pocitu, než když do plachty nakonec naberete vítr a konečně vyplujete!

Pro menší odvážlivce tu je paddleboard, tedy prkno, které se pohání vpřed pádlem. Tahle zábavička je opravdu pro všechny věkové kategorie. Potřebujete jen umět plavat, anebo mít vestu, a udržet balanc. Takže i babička může vzít vnouče na paddleboard. Kupovat vlastní si nemusíte, veškerá jezera jsou vybavená půjčovnami.

Pokud hledáte výhled na útesy, lesy a křišťálově čistou vodu, zajeďte do Adršpachu. Jezírka se tu rozprostírají v nádherné krajině.

Zatopený přírodní důl Harasov v Kokořínském dole je také hotový ráj na zemi. Lemují ho pískovcové skály, proto je voda studenější. Zato ale čistá!

Pohodáři nechť se projedou po Berounce. Velmi mírný proud a pomalá řeka umožňuje si lehnout a nechat se volně unášet.

Míčové víceboje

Fotbal, volejbal, házená, florbal, tenis, stolní tenis, badminton a další sporty, k nimž jsou třeba míče či míčky, se dají hrát odděleně, ale taky se můžou zkombinovat. Fantazii se v míčových vícebojích nekladou meze.

Kolik žonglů uděláte s fotbalovým balonem?

Kolik plechovek sestřelíte z dvaceti metrů s házenkářským míčem?

Jaká dvojice udrží nejdéle košíček při pinkání nad badmintonovou sítí?

Kdo dokáže si nejdále v chůzi nebo při běhu pinkat s míčkem na pingpong a pálkou, aniž by mu kulička z celuloidu spadla na zem?

Zkrátka, co si vymyslíte, je na vás.

Děti pak můžou navrch pořídit z rodinného klání videa a bouchnout je na Instagram. Aby neměly mobilový absťák. Emocí u toho bude zaručeně dost, nuda naopak žádná!