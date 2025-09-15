Pět centimetrů od finále. Velké zklamání, netajil Juška a nevěděl, co se stalo

Juška předvedl nejlepší skok hned v první sérii a výkon 793 centimetrů byl dlouho postupový.
Až v závěrečných pokusech český rekordman klesl na 16. příčku. Od finálové dvanáctky ho dělilo pět centimetrů.
"Určitě jsem nejel pro takový výsledek. Jel jsem si pro osmimetrovou hranici, chyběl sice kousek, ale na kdyby se nehraje," smutnil Juška.
"V tom prvním pokusu jsem určitě cítil nějaké rezervy. Pak nevím, co se stalo. Hodnotím to jako velké zklamání," přiznal český atlet.
Kvalifikaci dálkařů vyhrál Jamajčan Tajay Gayle, který skočil 828 cm.
Neuspěl ani Vít Müller vypadl v rozběhu na 400 metrů překážek. Ve svém běhu byl šestý za 49,02 sekundy. To je 61 setin za jeho osobním rekordem, který si v červnu na Zlaté tretře vyrovnal.
Cekem pětkrát běžel Müller v této sezoně pod 49 sekund, ale na vrcholné akci to nedokázal. "Na sedmé překážce se mi podvrtla noha a pokazil jsem to," litoval český běžec.
"Podvrtl se mi trošku kotník, přidal jsem krok, pak mě hrozně dojeli soupeři, bohužel," krčil rameny.
Do semifinále postoupili čtyři nejlepší z každého běhu a další čtyři časem. K tomu byl potřeba výkon 48,83 sekundy.