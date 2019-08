Perušič se Schweinerem vstoupili do ME beachvolejbalistů vítězně

před 30 minutami

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner vstoupili vítězně do mistrovství Evropy v chladné Moskvě. Rakouskou dvojici Martin Ermacora, Moritz Pristauz porazili 2:1 na sety. Se stejnými soupeři si poradili i před dvěma měsíci na Světovém okruhu v Ostravě, kde vybojovali životní stříbro.

Dnes Češi vyhráli první set 21:17, pak prohráli rozdílem tří bodů, ale tie-break ovládli jasně 15:9. Ve skupině Perušiče se Schweinerem čekají ve středu Estonci Nölvak, Tiisaar a den nato Poláci Kantor, Losiak. Vítězové skupin projdou rovnou do osmifinále, další dva páry začnou play off v 1. kole.

Dnes odpoledne vstoupí do šampionátu Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou, první výhru už z pondělního večera mají Martiny Bonnerová s Maixnerovou. V nevlídném počasí a pod umělými světly porazily Norky Kjölbergovou a Hjortlandovou 2:1, tie-break Češky vyhrály 15:10.

"Byl to složitý zápas, byla hodně zima a pršelo. Hrály jsme na centru už za tmy a nevypadalo to, že bychom mohly vyhrát. I ve druhém setu jsme prohrávaly, ale povedlo se nám to otočit," řekla Bonnerová pro stránku evropské konfederace CEV.

Desátí nasazení Perušič se Schweinerem jsou největší českou nadějí při absenci původních jedniček Barbory Hermannové a Markéty Nausch Slukové, kterou po problémech se zlomeným malíčkem do Ruska nepustilo oteklé koleno. Počasí v Moskvě zatím beachvolejbalistům nepřeje, v pondělí pršelo a bylo jen 13 stupňů.

Mistrovství Evropy v plážovém volejbalu v Moskvě:

Muži - skupina G:

Perušič, Schweiner (10-ČR) - Ermacora, Pristauz (23-Rak.) 2:1 (17, -18, 9).

Ženy - skupina F:

17:00 Kvapilová, Kubíčková (27-ČR) - Borgerová, Sudeová (6-Něm.).