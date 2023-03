Plážoví volejbalisté Perušič se Schweinerem postoupili v Tepicu do předkola

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem postoupili na turnaji Pro Tour Elite v Tepicu do play off s bilancí dvou výher a jedné porážky. Nejprve v druhém duelu české jedničky podlehly 19:21, 13:21 Švédům Davidu Ahmanovi a Jonatanu Hellvigovi a na závěr skupiny B zdolaly po těsném boji 22:20 a 28:26 dosud stoprocentní německou dvojici Nils Ehlers, Clemens Wickler.

Perušič se Schweinerem, pro které je turnaj v Mexiku první započítávanou akcí do olympijské kvalifikace do Paříže, postoupili do play off z třetího místa v tabulce a čeká je předkolo. Ehlers s Wicklerem navzdory porážce udrželi prvenství ve skupině a jdou rovnou do čtvrtfinále.

Oba sety vyhráli Češi nejtěsnějším možným rozdílem. V první sadě využili druhý setbol, v druhé sadě dokonce až osmý. Soupeře však ani k jedné šanci získat set nepustili.

"Dneska jsme předvedli o něco lepší výkon než včera, byť ve druhém setu jsme zejména v první polovině měli slabší pasáž. Cenným poznatkem je, že jsme se z té poměrně výrazné ztráty dokázali vrátit do zápasu a potom v koncovce ustát několik těžkých okamžiků a nakonec vyhrát. I když to na naší výsledné pozici v tabulce nic nezměnilo, může to být dobrá psychická vzpruha pro play off, v němž se doufám nerozloučíme hned po prvním zápase," řekl ČTK Perušič.

Čtvrteční duel s Ahmanem a Hellvigem byl reprízou loňského finále mistrovství Evropy a Čechům se Švédům porážku z Mnichova oplatit nepodařilo. V koncovce vyrovnané první sady dotáhli na 19:19, ale setbol si vypracovali Švédové a při něm se jim podařilo zablokovat Perušičův útok. Hned zkraje druhého setu Ahman s Hellvigem odskočili a náskok postupně navyšovali až na konečných osm bodů.

"Od nás to byl tristní výkon, který se špatně hodnotí," řekl ČTK Perušič. "První set byl ještě relativně dobrý, tam jsme se aspoň drželi a měli jsme šance ho vyhrát. V tom druhém se Švédi dostali do laufu, naopak my jsme hodně kazili podání a nedokázali jsme je dostat pod tlak. Jakmile se rozehráli a začali hrát svoji hru na druhou, nebo rychlou na třetí, tak už jsme potom nestíhali a naše hra se dost rozsypala," dodal osmadvacetiletý polař.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Tepicu (Mexiko):

Muži:

Skupina B: Ahman, Helvig (2-Švéd.) - Perušič, Schweiner (7-ČR) 2:0 (19, 13), Perušič, Schweiner - Ehlers, Wickler (10-Něm.) 2:0 (20, 26).