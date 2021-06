Perušič se Schweinerem porazili mistry světa a budou v Ostravě hrát o titul

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner porazili na čtyřhvězdičkovém turnaji Světového okruhu v Ostravě úřadující mistry světa Olega Stojanovského s Vjačeslavem Krasilnikovem z Ruska 2:0 na sety a postoupili do finále.

O svůj druhý triumf na elitním okruhu se od 17 hodin utkají s bývalými světovými šampiony Alexanderem Brouwerem a Robertem Meeuwsenem z Nizozemska, kteří v třísetové bitvě zdolali brazilský pár Andre, George.

České jedničky, které v březnu vybojovaly historický triumf na turnaji v Dauhá, od začátku deptaly Rusy strojově přesnou hrou s minimem chyb. První set, v němž dominovaly útoky na síti, Češi ovládli poměrem 21:17. Ve druhé sadě předvedl několik výborných zákroků v poli Perušič, Schweiner si zase připsal dva úspěšné bloky včetně toho při mečbolu. Rusové, kteří působili nervózním dojmem, si připsali jen 14 bodů.

"I když to podle skóre tak nevypadá, až do samého závěru jsme si nemohli být ničím jistí. Rusové jsou pověstní tím, že mají vynikající servis i v těžkých momentech. Naštěstí jim to dnes nelepilo a my jsme byli schopní si odztrátovat ten zbytek," řekl na kurtu Perušič.

"Rusové se od začátku na centrkurtu necítili dobře jak na útoku, tak na servisu, a na tom je jejich hra založená. Také nám pomohla skvělá atmosféra," pokračoval český polař. "Před turnajem jsme říkali, že budeme spokojení s postupem do čtvrtfinále, tohle je těžký nadplán. Jestli z toho bude zlatá medaile, tak budeme jedině rádi," dodal Schweiner.

Kromě zlata z Dauhá mají Perušič se Schweinerem z elitního okruhu na kontě dvě druhá a jedno třetí místo. Druzí skončili v roce 2018 v Mersinu a předloni v Ostravě, třetí letos v Cancúnu.

Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu kategorie 4* v Ostravě:

Muži:

Semifinále: Perušič, Schweiner (1-ČR) - Krasilnikov, Stojanovskij (4-Rus.) 2:0 (17, 14), Brouwer, Meeuwsen (22-Niz.) - Andre, George (19-Braz.) 2:1 (20, -24, 14).