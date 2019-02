Perné léto softbalistek. Češky čeká evropský šampionát i kvalifikace na olympiádu

před 6 hodinami

České softbalistky znají postupový klíč pro olympijské hry a čeká je náročné léto. Během července musí na evropském šampionátu v Ostravě skončit do šestého místa a o dva týdny později vyhrát olympijskou kvalifikaci v nizozemském Utrechtu. Jen v tom případě si zajistí účast v Tokiu v roce 2020.

Víkendový los mistrovství Evropy rozhodl, že v základní skupině Češky narazí na Švédsko, Francii, Belgii, Slovensko a Litvu. "Je to určitě dobrý los. V pozdějších fázích počítáme, že se o první místa porveme s Itálií, Velkou Británií, Nizozemskem nebo s Irskem či Řeckem. Rozhodně budeme útočit na titul, když hrajeme před domácím publikem," řekl reprezentační trenér Vojtěch Albrecht.

Skončit do šestého místa by neměl být pro softbalistky problém. Na uplynulých šesti ME byly vždy do čtvrté příčky. Loni si zvedly sebevědomí vítězstvím v přípravném turnaji Super 6 za účasti evropské špičky.

Finální podoba olympijské kvalifikace, ve které evropské týmy doplní dva celky z Afriky, se určila koncem ledna. Oproti předpokladům se rozhodující kvalifikační turnaj uskuteční v létě. Softbalistky nejprve od 30. června sehrají mistrovství Evropy v Ostravě, šestidenní kvalifikační turnaj v Nizozemsku je naplánován od 23. července.

"Počítali jsme s tím, že kvalifikace proběhne na podzim. Dva nesmírně důležité turnaje nahuštěné v několika týdnech není ideální řešení," uvedl Albrecht. "Vyhrálo lobby týmů s hráčkami se dvěma pasy. Nebudou mít problém se utrhnout ze zámořských univerzit a zvládnout v Evropě šampionát i kvalifikaci."

Reprezentace sází na soudržnost týmu a opírá se o výkony nadhazovačky Veroniky Peckové. Pro trenéry tak bude klíčové, aby oba turnaje vydržela a zvládla ve formě. "Věříme, že na to máme. Misi Tokio 2020 dotáhneme do úspěšného konce a vybojujeme první olympijskou účast pro český softbal," řekl Albrecht.