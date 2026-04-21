Pěkné děvčice, Barvám neutečeš i kocour Mikeš. Na jaře může běhat celá rodina

Běží celá rodina. Jaro s prodlouženými svátečními víkendy je před námi, a tak se otevírá prostor pro skvělou rodinnou zábavu s teniskami na nohách. Tady je pár tipů na společný výběh od Generace bez pohybu, projektu, který připravuje Aktuálně.cz.
Prčický půlmaraton (Sedlec-Prčice, 25. dubna)
V Česku asi každý zná věhlasný pochod Praha-Prčice. Ale už šestý ročník se v Prčicích i běhá. Rodinný běžecký svátek v českém Meránu - tak tenhle podnik titulují pořadatelé. A mají pravdu. Pohyb a zábava se tu rozdávají na počkání.
Malebná trasa vede krásnou krajinou Středočeského kraje po Krčínově cyklostezce mezi Sedlcem-Prčicemi a Sedlčany. Velkého převýšení se bát nemusíte, činí jen 250 metrů. Povrch tvoří z 90 procent asfalt, zbytek je šotolina.
Jde o výzvu nejen pro zkušené běžce, ale i pro nováčky. Pokud nezvládnete půlmaraton, vyberete si z mnoha dalších možností.
Pro nejmenší potěr je nachystán běh na 500 metrů, mladší děti si mohou zaběhnout kilometr, starší dva. Pro odrostlejší mládež a dospělé budou k dispozici i pětka nebo desítka.
Každý závodník si odnese kromě krásných vzpomínek pamětní medaili.
Za sedmizubým hřebenem (Boskovice, 1. května)
Nádherný závod se koná už pošestadvacáté. Jeho start je v Boskovicích přímo na Masarykově náměstí. Odtud se běžci vydají do okolních krásných zalesněných kopců. Poběží po přírodní stezce podél říčky Bělá. Cestou potkají vodníka koukajícího z rybníka, který tu podle pověsti kdysi poháněl pilu a mlýnské kolo. A když budou finišovat, povzbudí je parádní výhled na město, které se nachází pod mírně se svažující tratí.
Součástí nejlepší společensko-sportovní akce v regionu je i týmový běh. Uživatelé internetové, mobilní aplikace uvítají možnost elektronického importu tras. O tom, že se vyplatí do Boskovic zavítat, svědčí dopis, který organizátorům poslal pětasedmdesátiletý závodník Květoslav Hána.
„Organizace na úrovni, srdečné přijetí, kulturní program, prostě všecko nej nej! Nejvíc mě překvapila cílová fotka na diplomu. Závodím po celém světě, ale nikde jsem tohle neměl! Taky sú u Vás moc pěkné děvčice!“ shrnul dojmy matador.
Krásné vyhlídky (Struhařov, 1. května)
Běh po unikátní panoramatické trase nové přírodní stezky Krásné vyhlídky, kterou vybudoval v roce 2013 Klub seniorů Mnichovice a okolí ve spolupráci s obcemi Struhařov, Mnichovice, Klokočná.
Zavede vás do kraje věhlasného malíře Josefa Lady. Start a zázemí závodu najdou závodníci u struhařovského Hliněného rybníka.
Hlavní běh má délku 7,4 kilometru, ale součástí je i hromada doprovodných závodů na kratších distancích kolem rybníka (200-1860 m).
Když budete mít štěstí, možná někde potkáte i kocoura Mikeše.
Barvám neutečeš (České Budějovice, 2. května)
Kdo ještě nezažil běh Barvám neutečeš, měl by to napravit. Šanci dostane první květnovou sobotu na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích.
Každý závodník musí proběhnout skrz pět barevných zón, kde bude zasypán barvami od hlavy až k patě. Není možné, aby se kdokoli dostal do cíle bez postřiku.
Na výběr jsou dvě zajímavé trasy. První měří pět kilometrů a je ideální pro ty, kdo si chtějí užít plnou dávku barev!
Druhá má 1,5 km, ale rozhodně není méně zábavná. I na ní sportovci narazí na dvě barevné zóny, a navíc také na interaktivní sportovní zóny, kde se všichni nejen pobaví, nýbrž i trochu protáhnou.
Věkově není tenhle celodenní festival plný skvělé hudby, pohybu a zábavy omezen. I nejmenší špunti mají na proběhnutí nachystanou speciální piditrasu.
Černou Horou (Černá Hora, 8. května)
Zeměpisně leží městys Černá Hora v geologickém útvaru Boskovická brázda, na rozhraní Českomoravské a Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 326 metrů, ale v historii běžeckých krosů patří tohle místo na český vrchol.
Běh Černou Horou je totiž podle počtu uspořádaných a proběhlých ročníků čtvrtým nejstarším běžeckým krosem v českých zemích. Poprvé odstartoval již v roce 1928 a letos se uskuteční úctyhodný 66. ročník!
Od roku 1933 nese akce název Běh Černou Horou - memoriál MUDr. Jaroslava Hubky. Od počátku bylo hlavním poselstvím závodu, že na věku nezáleží. Můžou se tu doopravdy vyřádit zkušení kmeti i drobotina.
V posledních letech proběhlo cílovou páskou na nejkratších tratích až 200 dětí. Druhou nejpočetnější skupinou jsou muži na královské 9,2 km dlouhé trati, která vede kolem zámku Černá Hora.
Novinkou pro tento ročník je čtyřčlenná štafeta, která si dá 4x okruh kolem černohorského zámku (4x2,3 km). Jednotlivé týmy mohou tvořit muži, ženy, ale družstva mohou být i smíšená. Samozřejmě bez ohledu na věk. Prostě ideální šance pro ty, kteří si netroufají na celou trasu, nebo pro party přátel, kteří si chtějí závod užít společně.
Teď už zbývá jen dorazit do útulného sportovního areálu v Černé Hoře a roztočit nohy po stezce kolem Oborského rybníka. Pro děti jsou připraveny závody od 50 do 850 metrů.
Po závodě jistě účastníky potěší okolní hluboké lesy s řadou turistických stezek a cyklostezek.
Píďův běh (Vrchlabí, 9. května)
Letos již pojedenácté se poběží z Vrchlabí na Strážné. Krásný terénní vrchařský závod startuje u restaurace Švejk ve Vrchlabí, vede přes tři kopce a dva seběhy na parkoviště ve Strážném.
Trasa uspokojí všechny. Potěší milovníky strmých výběhů, technických seběhů i rychlých rovinek. Závod je zařazen do Českého poháru v bězích do vrchu, takže každý závodník obdrží za svůj výkon i odpovídající počet bodů do poháru.
Proč název Píďův běh? Duchovním otcem závodu byl Jan „Píďa" Herbs, skvělý horolezec, běžec a člověk. Organizátoři do závodu doporučují krosovky, pro později narozené běžce trailovky.
Tenhle závod je sice pro odrostlejší, ovšem i malé děti si tu mohou užít zábavný výšlap.
