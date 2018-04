Patnáct milionů pro "drobka". Tiger Roll vyhrál díky fotofiniši liverpoolskou Velkou národní

před 1 hodinou

Osmiletý valach udělal radost svému majiteli Michaelu O'Learymu, generálnímu řediteli nízkonákladových aerolinek Ryanair

Liverpool - Tiger Roll s Davym Russellem v sedle vybojoval ve fotofiniši vítězství v liverpoolské Velké národní. Nejmenší kůň z celého startovního pole uhájil po dramatickém souboji v cílové rovince slavné steeplechase nejmenší možný náskok před Pleasant Company s Davidem Mullinsem.

"Měl jsem obrovský strach. Bylo by to zničující," řekl osmatřicetiletý Russell. "Tenhle závod jsem ve snech vyhrál už tisíckrát, ale nikdy to nebylo takhle," dodal zkušený irský žokej, jenž se z vítězství radoval poprvé v kariéře.

Osmiletý valach Tiger Roll, jenž startoval s kurzem 10:1, vběhl do cílové rovinky dostihu na čtyři a půl míle na závodišti v Aintree s náskokem deseti délek, rychle mu ale ubývaly síly. Nakonec prémii 500.000 liber (v přepočtu téměř patnáct milionů korun) vybojoval nejtěsnějším rozdílem od roku 2012, kdy rozhodl nos.

Pro trenéra Gordona Elliotta to bylo druhé vítězství ve Velké národní, poprvé se radoval v roce 2007. Druhý triumf slavil i majitel Michael O'Leary, generální ředitel nízkonákladových aerolinek Ryanair poprvé uspěl před dvěma lety díky outsiderovi Rule The World s tehdy devatenáctiletým Mullinsem v sedle.

Třetí místo vybojoval rovněž až po fotofiniši další Elliottův svěřenec Bless The Wings před Anibale Fly a korunovali tak dnešní triumf irských koní v Liverpoolu. Z 38 startujících jich dostih přes 30 překážek dokončilo dvanáct.