Ostatní sporty

V Pardubicích jdou na pohyb dětí i platby za odpadky, říká manažer Sportovního parku

Brutální nátřesk na capoeiru i fronta na Krpálka. V Pardubicích děti zastrkují mobily
"Tohle je naše fanzóna. Konají se tu starty dvou hromadných běhů, které jsou součástí naší akce. Byla tu autogramiáda hokejisty Tomáše Noska, vítěze Stanley Cupu, bude tu vystoupení skupiny Mixle v piksle nebo exhibice slacklinistů.“
"Zpočátku bylo náročné kluby přesvědčit, aby to nebyla povídačka, ale byla to rovnou aktivita. Zareagovaly na to už v prvním roce. Když třeba představovaly hod oštěpem, tak vymyslely plastové oštěpy. Aby si to s nimi děti mohly vyzkoušet v plné parádě. Chceme, aby si děti doopravdy zažily každý sport a nebylo to jen o povídání nebo o informačních letáčkách.“
"Stává se, že dítě, jehož rodič má představu, že ho dá na basket, protože sám basket hrál, si třeba vybere karate, protože ho tady nadchlo. Takže přispíváme k tomu, aby to nebylo o tom, že rodič něco chce, ale o tom, že děcko si něco samo najde.“
"Kluby měly problém, že se neuměly prezentovat. Ale tady si to děti můžou u nich, třeba na workoutovém hřišti, zkoušet devět dní.“ Zobrazit 14 fotografií
Foto: Sportovní park Pardubice/Tomáš Kubelka
Pavel Hartman Pavel Hartman
před 5 hodinami
Vystudoval pražskou Fakultu tělesné výchovy sportu. Je spolumajitelem basketbalového klubu v Pardubicích, ale hlavně nadšencem, který se snaží šířit dál lásku ke sportu. Pavel Stara jako manažer projektu Sportovního parku v Pardubicích v praxi ukázal, že lze smysluplně propojit radnici s kluby, školami, dětmi, jejich rodiči, prarodiči a společně se bavit sportem.

"Je vidět, že se děti chtějí hýbat. Nikdo přece nechce být tlustý a mít zdravotní problémy," říká Stara.

Když se člověk ve Sportovním parku dívá kolem sebe, nevypadá to, že by děti nechtěly sportovat.

Samozřejmě čísla hovoří jasně, dnes je více dětí otylých než v minulosti. Ale problém není v tom, že by nechtěly sportovat. Můj subjektivní názor je, že příčiny jsou dvě: školní tělocvik, který má nízkou úroveň. A nedostatek nových sportovních zařízení. Když se podíváte po světě, tak tam i v malých vesničkách najdete krásná sportovní hřiště a tělocvičny. Tohle se u nás zanedbalo. A jestli stát nezačne líp pracovat na těchto polích, bude se rozdíl prohlubovat. Jsme na hraně kapacity. Nejsou open prostranství, kde by se děti mohly samy sportovně vyřádit. Zkusit si třeba kopnout do balonu a pak se jít přihlásit do fotbalového oddílu. V našem parku vidíte, že když vyrostou work-outy, jsou obsypané dětmi. Zařízení se totiž také musí měnit s dobou.

Aby nové plácky obstály v konkurenci mobilů.

Musíme respektovat, že dnes jsou děti a dospělí na mobilu. Právě pro to musíme vybudovat atraktivní moderní plácky a hřiště, kde dětem bude fajn. Aby tam chtěly jít. Když to přizpůsobíme, zase na ně budou chodit. Vezmou si tam i mobily, chvíli si zakopou, chvíli zas budou na nich.

Vy společně s dalšími nadšenci už desátým rokem předvádíte, že se skutečně dá mládež rozhýbat. Prozraďte recept.

Během olympiády v Riu jsme tu uspořádali olympijský park, kde jsme měli 400 tisíc lidí. Obsadili jsme celé město, všechny kluby se tam mohly prezentovat, včetně ploché dráhy. A když to mělo takový úspěch pro všechny strany, řekli jsme si - pojďme to dělat dál. A protože jsme tady měli osvícené politiky, nechtěli jsme čekat další čtyři roky a děláme to každý rok. Napsali jsme si koncept. Nazvali jsme to Sportovní park Pardubice, zkrátili jsme akci ze šestnácti dní na devět. A dnes už víme, že to bylo dobře.

Jak pomáhá město?

Jsme zařazení mezi tahouny, což jsou největší akce města. Takže máme garanci tříleté dotace. Nečekáme, jestli nám město dotaci dá nebo nedá. To je velká pomoc. Neznám moc měst, které to takhle mají.

Ale vy ano.

Díky tomu můžeme my, organizátoři, už v březnu komunikovat s řediteli pardubických základních a mateřských škol, kterým nabízíme zlevněné hrací karty, s kterými pak děti ve Sportovním parku obcházejí stanoviště. Ještě bych rád řekl, proč je to zlevněné, protože mi to přijde geniální.

Povídejte.

Když už od rodin město vybírá poplatky za popelnice a podobně, chce jim to vrátit pobídkou - pojďte sportovat. Takže pro lidi, kteří mají trvalé bydliště v Pardubicích, prodáváme karty za úplně jinou cenu. Navíc tím chceme podpořit, aby děti začínaly se sportem v raném věku. Také se snažíme, aby si na dotaci Sportovnímu parku sáhly i kluby.

To jste udělali jak?

Dneska město dává na Sportovní park dotaci na devět dní přibližně 1,4 milionu korun. Kluby si pak můžou ještě přijít na zrychlenou dotaci. Její výše se vypočítává až po ukončení akce, aby nebyla původní dotace překročena. Rozpočítává se to na základě dní, kolik tu klub je. Pokud tu je jen jeden den, dostane tuhle refundaci na jeden den. Kdo je tu devět dní, má nárok na devítidenní refundaci. Na tuhle dotaci si letos sáhne 70 klubů z Pardubic a okolí. To nám dává smysl, protože víme, že peníze skutečně skončí ve sportu. Kluby si můžou za ně třeba dokoupit pomůcky, které se jim tady opotřebují. A nám to naopak zaručuje, že dají do Sportovního parku kvalitní trenéry, kteří v klubech s dětmi doopravdy pracují. A o to nám jde. Navíc naši dobrovolníci jim pomáhají, aby se mohli věnovat jen dětem a lákat je na sport. Dobrovolníci pípají kartičky a dělají všechny organizační věci.

Co za to chce město?

Jako pořadatelů máme smlouvu s městem, že nesmíme od dobu trvání licence zvedat cenu hrací karty. Výsledek toho všeho? Dříve než odstartoval letošní pardubický Sportovní park, měli jsme už v oběhu 9 tisíc hracích karet! A když pak vidíte, že na každém stanovišti dobrovolníci odpípají každý den v průměru za devět hodin 1500 až 2000 dětí, je to úžasné. Kvůli tomu, aby na stanovištích nevznikaly fronty, jsme ještě zvýšili jejich počet. Máme tu malé sporty, velké sporty, olympijské, neolympijské nebo nově vznikající. Děti se můžou rozprchnout, kam chtějí.

Narůstá následně klubům členská základna?

Přesná čísla neznáme, protože kluby si s dětmi, kteří je navštíví ve sportovním parku a s jejich rodiči, poté komunikují samy. Ale na prvních trénincích po prázdninách mají i díky Sportovnímu parku plno. Naráží však na to, že v České republice chybí sportovní zázemí. Nemáme dost tělocvičen a hřišť. Kluby můžou školní tělocvičny používat od tří do sedmi odpoledne, což je maximum, přitom jsou jich tu desítky. Takže v Pardubicích nemáme problém s nedostatkem sportujících dětí, i kvůli sportovnímu parku, ale máme problém s tělocvičnami. I když ve městě vyrůstá nová základka, kde budou dvě další tělocvičny. Město o tom ví a snaží se na tom pracovat - má program na otevření nových veřejných hřišť. Ze Sportovního parku je dneska brand, který organicky roste. Firmy si době jeho konání přizpůsobují dovolené. Příměstské tábory tomu přizpůsobují termíny, kluby to berou jako skvělou náborovou akci. Vlastně nikdo si už neumí představit, že by tahle akce tady nebyla.

Jaké plány máte do budoucna?

Související

Zvedněme děti z gauče. Tuhle výzvu zvládneme jen společně!

Ilustrační foto
0:49

Snažíme se držet koncept a atmosféru. Všichni to děláme jen jako bokovku, protože všichni máme svoji vlastní práci, ale děláme to rádi. Nejsme tu kvůli penězům, ale kvůli atmosféře a proto, že máme sport rádi. A baví nás všechno propojovat. Třeba si sem atleti přivezou pomůcky, ty se líbí dětem, jejich rodičům nebo jiným klubům a výrobcům potom roste byznys, z čehož jsou také nadšení. Takže všechno do sebe zapadá a dává to význam. A ještě jednu přidanou hodnotu má náš park: chodí sem i rodiče, kteří sami neměli možnost sportovat, ale nechtějí to dopustit u svých dětí. Takže přijdou k nám, vidí, na jakém sportu jsou jejich děti šťastné, domluví se hned s klubem na prvním tréninku, a začnou se sportem, který by je třeba ani nenapadnul. Mně osobně těší, že neplkáme o tom, že se děti nehýbou, ale tímhle způsobem inspirujeme je k tomu, že se můžou vydat cestou, která je fajn. Náš cíl je jednoduchý - ať co nejvíc dětí sportuje.

Prohlédnout si 14 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Povedený návrat Vadlejcha. V Banské Bystrici vyhrál a splnil limit pro MS

Povedený návrat Vadlejcha. V Banské Bystrici vyhrál a splnil limit pro MS

Meindlschmid je juniorským mistrem Evropy. Jako první český dálkař v historii

Meindlschmid je juniorským mistrem Evropy. Jako první český dálkař v historii

Erotické pomůcky na hřišti ženské ligy se množí. Jde o reklamu, viníkům hrozí vězení

Erotické pomůcky na hřišti ženské ligy se množí. Jde o reklamu, viníkům hrozí vězení

Pod dohledem pandy. Další monstrózní sportovní akce v Číně stojí miliardy

Pod dohledem pandy. Další monstrózní sportovní akce v Číně stojí miliardy
Ostatní sporty sport Obsah Generace bez pohybu

Právě se děje

před 16 minutami
Velký obrat: Většina Ukrajinců si přeje mírová jednání s Rusy a ukončení bojů
Zahraničí

Velký obrat: Většina Ukrajinců si přeje mírová jednání s Rusy a ukončení bojů

To, že Ukrajinci chtějí ukončit boje, ale neznamená, že chtějí kapitulovat. Ruský mírový plán většina obyvatel odmítá.
Aktualizováno před 40 minutami

Z ISS se vrátila na Zemi čtveřice astronautů

Na Zemi se vrátila z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) čtveřice astronautů. Loď Crew Dragon dopadla dnes kolem 17:33 SELČ do vod Tichého oceánu u Kalifornie. Uvedl to Národní úřad pro letectví a…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou

U Kurilských ostrovů seizmologové zaznamenali silné zemětřesení

Evropské seizmologické středisko EMSC zaznamenalo dnes po 16:00 SELČ u Kurilských ostrovů v Tichém oceánu zemětřesení o síle šesti stupňů. Středisko o tom informovalo na svých stránkách; o případných…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Rus udělil jiným lekci, jak přijmout porážku. Americký šampion jen dojatě zíral
Tenis

Rus udělil jiným lekci, jak přijmout porážku. Americký šampion jen dojatě zíral

Zatímco Naomi Ósakaová si utrhla ostudu, Karen Chačanov svým projevem nadchl publikum i celý tenisový svět.
před 1 hodinou
Česko chystá obří projekty. Stavaři varují, že na ně nebudou mít lidi
Zprávy

Česko chystá obří projekty. Stavaři varují, že na ně nebudou mít lidi

Čeští politici naplánovali pro příští dekády několik masivních stavebních projektů. Domácí firmy o proveditelnosti pochybují.
před 2 hodinami
Obrazem

Surfování na čtyřech tlapkách. Prohlédněte si úžasné momentky z psího šampionátu

Surfování na čtyřech tlapkách. Prohlédněte si úžasné momentky z psího šampionátu
Prohlédnout si 12 fotografií
Jeff Nieboer tlačí Charlieho surf do divokých vln. Charlie je desetiletý veterán soutěže, který už je místní celebritou. Letos se podílel i na tandemové jízdě s dalšími surfaři.
David Fasoli a Mike Wall pomáhají Ize chytit ideální vlnu. Iza letos vyhrála kategorii středně velkých pejsků, což dokazuje, že na vlně může být každý chlupáč, bez ohledu na velikost.
před 3 hodinami
Neuvěřitelná smůla české tenistky. Po dlouhé pauze přijde další, natrhla si vaz
Tenis

Neuvěřitelná smůla české tenistky. Po dlouhé pauze přijde další, natrhla si vaz

Tenistku Terezu Martincovou čeká další dlouhá pauza. Rok po operaci má opět potíže s kolenem, na antukovém turnaji v Lipsku si natrhla vaz.
Další zprávy