Parádní jízda volejbalistů na MS nekončí. Češi smetli Čínu a jsou v osmifinále

K postupu čeští volejbalisté potřebovali vyhrát bez ztráty setu. V koncovce první sady odvraceli setbol, ale získali ji 26:24. Další dva sety vyhráli hladce 25:19 a 25:18.
Ve skupině obsadili čeští reprezentanti vzhledem k horšímu poměru míčů druhé místo za Srbskem. O postup do čtvrtfinále budou hrát v úterý 23. září s Tuniskem, které ovládlo skupinu A. Češi na mistrovství světa startují po 15 letech. Při předchozí účasti v roce 2010 vybojoval tým desátým místem nejlepší výsledek od rozpadu federace.
Mistrovství světa volejbalistů v Manile:
Skupina H:
Česko - Čína 3:0 (24, 19, 18)
Rozhodčí: Cesare (It.), Macias (Mex.).
Sestava a body Česka: Bartůněk 2, Vašina 1, Zajíček 4, Indra 29, Galabov 11, Klimeš 10, libero Moník - Licek 3, Šotola 1, Benda, Polák. Trenér: Novák. Nejvíce bodů Číny: Wang Pin 12, Wen C'-chua, Čang Če-ťia oba 7.