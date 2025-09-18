Ostatní sporty

Parádní jízda volejbalistů na MS nekončí. Češi smetli Čínu a jsou v osmifinále

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Čeští volejbalisté postoupili do osmifinále mistrovství světa. V posledním utkání ve skupině zdolali svěřenci trenéra Jiřího Nováka Čínu 3:0 a postarali se o nečekané vyřazení brazilských obhájců bronzu, kteří dnes v Manile prohráli ve třech setech se Srbskem. Hvězdou zápasu byl s 29 body univerzál Patrik Indra.
Radost českých volejbalistů
Radost českých volejbalistů | Foto: ČTK

K postupu čeští volejbalisté potřebovali vyhrát bez ztráty setu. V koncovce první sady odvraceli setbol, ale získali ji 26:24. Další dva sety vyhráli hladce 25:19 a 25:18.

Ve skupině obsadili čeští reprezentanti vzhledem k horšímu poměru míčů druhé místo za Srbskem. O postup do čtvrtfinále budou hrát v úterý 23. září s Tuniskem, které ovládlo skupinu A. Češi na mistrovství světa startují po 15 letech. Při předchozí účasti v roce 2010 vybojoval tým desátým místem nejlepší výsledek od rozpadu federace.

Mistrovství světa volejbalistů v Manile:

Skupina H:

Česko - Čína 3:0 (24, 19, 18)

Rozhodčí: Cesare (It.), Macias (Mex.).

Sestava a body Česka: Bartůněk 2, Vašina 1, Zajíček 4, Indra 29, Galabov 11, Klimeš 10, libero Moník - Licek 3, Šotola 1, Benda, Polák. Trenér: Novák. Nejvíce bodů Číny: Wang Pin 12, Wen C'-chua, Čang Če-ťia oba 7.

 
Mohlo by vás zajímat

Fenomenální rekord Kratochvílové padl v Tokiu. Po 42 letech ho přepsala Američanka

Fenomenální rekord Kratochvílové padl v Tokiu. Po 42 letech ho přepsala Američanka

V kvalifikaci se cítil fantasticky, ve finále vyhořel. Vadlejch bronz na MS neobhájil

V kvalifikaci se cítil fantasticky, ve finále vyhořel. Vadlejch bronz na MS neobhájil

Úžasný start sezony české olympijské naděje. Jílek v Heerenveenu zajel světový rekord

Úžasný start sezony české olympijské naděje. Jílek v Heerenveenu zajel světový rekord

"V armádě jsou proti němu citlivky." Otec Nora vycvičil a pak ničil, teď jsou rivaly

"V armádě jsou proti němu citlivky." Otec Nora vycvičil a pak ničil, teď jsou rivaly
Ostatní sporty sport Obsah volejbal Česká volejbalová reprezentace MS ve volejbale

Právě se děje

před 1 minutou
Ruští vojáci znovu zkusili fígl s potrubím. Měli k tomu jasný důvod
Zahraničí

Ruští vojáci znovu zkusili fígl s potrubím. Měli k tomu jasný důvod

V podcastu Kaviárové tousty novinář Jiří Just probírá třeskuté události posledního týdne.
před 6 minutami
Domácí

S koalicí udrželi krok jen Motoristé a Babiš. Středoškoláci mají odvoleno

Vítězem se s 20,6 procenty stalo Spolu, druzí mezi středoškoláky skončili Piráti s 19,7 procenty a "bronzoví" pak Starostové a nezávislí.
Aktualizováno před 9 minutami
Hvězdě TV se mstí za kritiku Trumpa. Experta děsí pozoruhodná časová souhra
0:28
Zahraničí

Hvězdě TV se mstí za kritiku Trumpa. Experta děsí pozoruhodná časová souhra

Časová souvislost zrušení pořadu Jimmyho Kimmela vyvolává otázky o svobodě slova a politickém tlaku na média ve Spojených státech.
před 34 minutami

Messi se podle médií dohodl s Interem Miami na prodloužení smlouvy

Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi by měl i nadále hrát za Inter Miami. Podle zámořských médií se klub s osminásobným držitelem Zlatého míče dohodl na prodloužení smlouvy. Oficiální oznámení…
Přečíst zprávu
před 45 minutami
„Neříkal, že bude končit.“ Havlíček se sešel s korejským bossem kvůli Dukovanům
Česká ekonomika

„Neříkal, že bude končit.“ Havlíček se sešel s korejským bossem kvůli Dukovanům

Prezident jihokorejské KHNP, která má v Česku stavět dva jaderné bloky za stovky miliard korun, rezignoval.
Aktualizováno před 53 minutami
Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"
Zahraničí

ŽIVĚ
Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Izrael oznámil novou vlnu úderů na jih Libanonu. Útočíme na Hizballáh, tvrdí
Zahraničí

Izrael oznámil novou vlnu úderů na jih Libanonu. Útočíme na Hizballáh, tvrdí

Izraelská armáda předtím vydala výzvu k evakuaci několika obcí, což by podle agentur mohlo naznačovat větší rozsah úderů.
Další zprávy