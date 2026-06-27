Parádní česká jízda. Hokejbalisté smetli Finsko a v Ostravě si zahrají o zlato

Čeští hokejbalisté vyhráli v semifinále MS v Ostravě nad Finskem 8:1 a v neděli budou s USA bojovat o historicky čtvrté zlato a první od roku 2011.
Podrobnosti připravujeme.
V Česku padl nový rekord nejvyšší naměřené teploty, v Doksanech bylo 40,6 stupně
Dosavadní české teplotní maximum, které od 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice, padlo. Stanice Doksany na Litoměřicku dnes odpoledne naměřila 40,6 stupně Celsia. Teploty ale ještě mírně stoupají, nemusí tak jít o konečnou hodnotu, uvedl na facebooku kolem 15:30 Český hydrometeorologický ústav.
Krejčí překvapil po příletu z MS. Tohle může být zlomový bod, četl emotivně z notýsku
Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí po vyřazení už po skupinové fázi mistrovství světa v Americe připustil, že kritika je oprávněná. Sedmadvacetiletý obránce Wolverhamptonu ale odmítl, že by někdo z hráčů neodevzdal maximum. Už delší dobu cítí zklamání z fungování reprezentace a věří, že vystoupení na šampionátu povede k pozitivním změnám do budoucna.
Africké metropole zavádějí opatření proti horku, která mohou inspirovat Evropu
Africké městské oblasti, které už čelí extrémním teplotám přesahujícím 40 stupňů Celisa, zavádějí opatření, jež mohou být inspirací i pro Evropu. Využívají například reflexní nátěry střech, městské zelené plochy nebo úpravy pracovních režimů.
Ve vedrech se vojáci Hradní stráže stahují z pevných stanovišť před Hradem
Vojáci Hradní stráže se při teplotách nad 30 stupňů stahují z čestných pevných stanovišť před Pražským hradem. I v tomto případě ale v branách Hradu zůstávají vojáci v polních stejnokrojích s výzbrojí, a střežení sídla hlavy státu tak není nijak přerušeno.
Ve Francii zemřela česká spisovatelka Věra Linhartová. Bylo jí 88 let
V Paříži ve věku 88 let zemřela básnířka, spisovatelka, překladatelka, editorka, výtvarná teoretička a zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Laureátka Ceny Jaroslava Seiferta v roce 1968 emigrovala do Francie. O úmrtí autorky knih Dům daleko, Prostor k rozlišení, Twor nebo Ianus tří tváří v sobotu informoval Deník N s odkazem na spisovatele Jaromíra Typlta.