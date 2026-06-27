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Sport

Parádní česká jízda. Hokejbalisté smetli Finsko a v Ostravě si zahrají o zlato

ČTK

Čeští hokejbalisté vyhráli v semifinále MS v Ostravě nad Finskem 8:1 a v neděli budou s USA bojovat o historicky čtvrté zlato a první od roku 2011.

Dalimil Zvonek na MS 2026 v hokejbalu v Ostravě
Dalimil Zvonek na MS 2026 v hokejbalu v OstravěFoto: Michal Struž / ostrava2026.cz
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Podrobnosti připravujeme.

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