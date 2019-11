Pála vyhrál v Lucerně republikový titul. Po pěti letech a s nezvyklou obuví

Profesionální boxer Ondřej Pála se po téměř pěti letech vrátil do ringu a s přehledem se stal mistrem České republiky. Po triumfu na domácím šampionátu, který byl poprvé otevřený pro profesionály i amatéry, se pro něj otevřela šance bojovat příští rok o postup na olympijské hry a pětatřicetiletý Pála naznačil, že pokud možnost dostane, pokusí se do Tokia kvalifikovat.

"Musím být ale upřímný sám k sobě. Kluci na světové úrovni, i amatérské, jsou trošku jiná liga, než jsem teď já. Jestli by ale nabídka od reprezentačního trenéra přišla, tak je to moje povinnost a stoprocentně bych do toho šel. Reprezentovat je největší sportovní čest," řekl Pála novinářům.

A v případě, že se nezmění pravidla a o start na olympiádě budou moct usilovat nadále i profesionálové, jsou zástupci České boxerské asociace (ČBA) připraveni jej do reprezentace pozvat. "Budeme o tom teprve jednat, ale pokud bude mít Ondra zájem, reprezentační trenéři jej do týmu zařadí," řekl ČTK šéf asociace Svatopluk Žáček.

Bývalá česká profesionální jednička těžké váhy se ale doposud olympiádou nijak nezaobírala. "Nikdo nevíme, co bude zítra, takže já jsem nevěnoval ani jednu myšlenku tomu, co bude za měsíc," řekl Pála, který si chtěl celý šampionát hlavně užít. "Nechci říct, že mi bylo jedno, jestli vyhraju, nebo prohraju, ale užíval jsem si každý okamžik a hrozně mě ta cesta naplňovala," uvedl Pála.

Boxer, který se mezi profesionály utkal s Dereckem Chisorou, Davidem Pricem a trénoval například i s Vladimirem Kličkem, na šampionátu vyhrál všechny tři zápasy před limitem. "Do každého zápasu jdu s tím, abych to ukončil co nejdříve. Je to můj styl a asi se už měnit nebudu. Ve finále se mi podařilo soupeře tvrdě trefit a viděl jsem, že je otřesený, tak jsem vsadil vše na jednu kartu. A vyšlo to," řekl Pála, jenž v boji o titul porazil jiného profesionála Dominika Musila.

Pála zvolil i trochu netradiční závěrečnou přípravu. Před každým zápasem na MČR šel ráno na ryby. "Za první dva dny jsem chytil asi čtyři okouny a v neděli ve tři hodiny (odpoledne) jsem chytil štiku. Když jsem ji pouštěl, tak jsem jí říkal, že je vítězná. A byla," vyprávěl s úsměvem Pála.

Nezvyklá byla i obuv, ve které duely absolvoval. Místo speciálních boxerských bot si totiž vzal klasické sportovní botasky.

"Mně boxerské boty strašně nevyhovují. Bavil jsem se o tom se spoustou lidma a nikdo mi nebyl schopný vysvětlit, jaký je pravý důvod boxerských bot. Zpevněný kotník je blbost, stejně jako přilnavost plosky k podlaze. Ve finále jsme se i se staršími trenéry shodli, že je to jen tradice. Myslím si, že o botách to fakt není, takže budu dál pokračovat v těchto," řekl Pála.

Finálové boje se uskutečnily v Paláci Lucerna, do které se české mistrovství vrátilo po 40 letech. A Pála si zápas v kultovních prostorách stejně jako další boxeři užil. "Musím říct, že to má svého ducha, jak každý říká. Byla to pro mě obrovská čest a jen tím, že jsem tady mohl být, tak jsem si de facto odškrtnul jednu metu. Říkal jsem si: 'Ondro, ty vole, ty jsi v Lucerně'," usmíval se Pála.