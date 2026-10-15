Pád, prohra, mráz? Žádné barbarství a konec světa, ale možnost, jak zvýšit odolnost
Dnešní děti mají chytré telefony, chytré hodinky, chytré rodiče. Jenže možná až příliš často nemají možnost zjistit, co vlastně zvládnou samy. V Norsku, Švédsku nebo Dánsku přitom stále platí jednoduché pravidlo: Dítě nemusí mít pohodlné dětství. Musí mít dětství, ve kterém získá sebevědomí, že zvládne nepohodlí.
Je mi zima? Vezmi si bundu.
Spadl jsem? Zvedni se.
Prohrál jsem? Zkus to znovu.
Nudím se? Tak něco vymysli.
Pro část českých rodičů možná zní podobný přístup skoro jako rodičovské barbarství. Pro Skandinávce je to v mnoha ohledech normální dětství. A možná bychom se od nich měli něco naučit.
V tuzemsku totiž mnozí dospěláci nevědomky berou potomkům příležitost stát se odolným.
Mobil pro případ nouze.
Rodič na WhatsAppu.
Trenér, který vysvětlí každý detail.
Učitel, který raději přidá bod, než aby dítě zbytečně zklamal.
Dítě možná za touto ochrannou zdí vyrůstá v bezpečí. Ale má to háček: bezpečí samo o sobě odolnost nevytváří. Když to řekneme lidově – odolnost se nenatrénuje v obýváku. A nevznikne ani s pomocí rady: „Musíš být silný.“
Vzniká v situacích, kdy dotyčný něco nezvládne – a zjistí, že svět se kvůli tomu nezhroutil.
Dítě prohraje zápas, ztratí se na chvíli na cestě, pohádá se s kamarádem, nezvládne úkol z matematiky, promokne na ulici – co se stane?
Nic. Život pokračuje dál.
A právě v tu chvíli se poražený, promoklý něco důležitého naučí: „Nebyla to katastrofa. Zvládl jsem to!“
Právě tohle je zkušenost, kterou žádná rodičovská přednáška nenahradí.
Ve Skandinávii to již před lety pochopili. A přizpůsobili tomu i činy.
Děti tam jsou venku, i když zrovna nesvítí sluníčko a není tam přes dvaadvacet stupňů. Nastupující generace se pohybuje pod širým nebem i v chladu, za deště a nebojí se ani bláta.
Výrazným příkladem jsou dánské lesní školky. Děti tráví velkou část dne mimo teplé budovy. A příroda není kulisou, ale prostředím pro hru, pohyb, objevování a vlastní rozhodování.
Výzkum to potvrzuje. Popisuje, že děti samy vyhledávají přiměřeně rizikové situace – například šplhání, překonávání přírodních překážek nebo pohyb v náročnějším terénu.
Učitelé tam nejsou od toho, aby každému pádu zabránili. Ale proto, aby zajistili, že pád nebude nebezpečný.
To je obrovský rozdíl oproti českému přístupu.
Představte si dítě, které leze na strom. Český rodič vykřikne: „Pozor! Nespadni! Drž se! Nelez tam! Je to moc vysoko!“
Ten skandinávský je mnohem klidnější. Nejprve se syna zeptá: „Seš si jistý, že tam chceš lézt?“ A potom jeho počínání bedlivě sleduje.
Nechová se takhle proto, že mu bylo jedno, jestli se jeho ratolest potluče, nebo ne. Opak je pravdou. Ví, že jeho miláček se musí postupně dopídit k tomu, kde jsou jeho vlastní hranice. Uvědomuje si, že kdyby ho celý život drželo za ruku, nikdy se nenaučí chodit samo.
A tohle platí nejen pro lezení na stromech.
Největším nepřítelem budování odolnosti je prostě rodič, který všechno zařídí.
Tohle je možná nejnepříjemnější část celého příběhu. Někdy dítěti neškodíme tím, že se o něj málo staráme. Škodíme mu tím, že se staráme příliš. Jenže tím dítěti nenápadně říkáme: „Ty to nezvládneš. Já to zvládnu za tebe.“
Ale rodiče by měli předávat potomkům přesně opačnou zprávu: „Zkus to. Jsem tady, kdyby to opravdu nešlo.“
Sport patří k nejlepším testům odolnosti. Zodpovědný rodič neposílá syny a dcery sportovat kvůli medailím, tabulkám, ale kvůli kontrolovanému nepohodlí. To nabízí dnešní svět čím dál méně.
Běžíš a dochází ti síly? Tak se kousni a makej dál. Netrefil jsi bránu? Snaž se, aby ses dostal do další šance a tu už proměníš.
To je škola života bez powerpointové prezentace.
V Norsku existuje pojem friluftsliv – zjednodušeně „život a sportování pod širým nebem“, při kterém nejde o výkon. Nemusíš pokaždé běžet závod. Nemusíš mít sportovní hodinky. Stačí vyrazit do lesa, na běžky, na kolo, klidně v dešti i ve sněhu.
Rodiče nejsou vyděšení, když se dítě při tom všem zpotí, zadýchá a vyskočí mu tep nad průměr. A také nelinkují ratolestem program od rána do večera. Fotbal, angličtina, klavír, plavání, florbal, doučování, kroužek robotiky… Pak ale nemá dítě šanci něco vymyslet samo.
Nuda není porucha programu. Nuda je prostor pro vlastní iniciativu.
Tady je v kostce skandinávské desatero přirozeného budování odolnosti:
1. Choďte ven i tehdy, když není perfektní počasí.
2. Neřešte každý dětský problém.
3. Dovolte dětem přiměřené riziko.
4. Nechte je pravidelně prohrávat.
5. Nesnažte se odstranit každé nepohodlí.
6. Nechte děti rozhodovat o části jejich volného času.
7. Dopřejte jim nudu.
8. Veďte je ke sportu, ale neudělejte ze sportu druhou školu.
9. Chvalte především úsilí, vytrvalost a odvahu zkusit něco nového.
10. Buďte vzorem. Protože dítě, které vidí rodiče při prvním problému propadat panice, se odolnosti těžko naučí.
Skandinávci vědí, proč se tímhle desaterem řídí. A mají s tím dobré zkušenosti.
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