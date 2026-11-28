Olympijská vítězka Zuzana Maděrová zahájila Světový pohár ve snowboardingu pátým místem v obřím slalomu ve Snow Ruyi. V čínském středisku sice ovládla kvalifikaci, ale ve čtvrtfinále prohrála s Nizozemkou Michelle Dekkerovou. Vyhráli Italka Lucia Dalmassová a Švýcar Dario Caviezel.
Třiadvacetiletá česká reprezentantka měla velké problémy už v prvním vyřazovacím kole s Li Ťia-chuej.
Čínská soupeřka v úvodu trati spadla a favorizovaná Maděrová si jela pro snadný postup, ale pak ve spodní části rovněž zůstala na zemi. Když se zvedla, Li Ťia-chuej už se řítila dolů.
Maděrová sice na ploché pasáži po pádu zdaleka nenabrala takovou rychlost, ale v cíli byla o čtyři setiny sekundy dříve.
Pro čtvrtfinále si vybrala červenou místo modré dráhy a tentokrát svedla vyrovnaný souboj s bronzovou medailistkou z MS 2025 Dekkerovou. Byla o šest setin pomalejší a do boje o medaile se nedostala. Jako vítězka kvalifikace byla celkově klasifikovaná na páté pozici.
„Povedlo se mi vyhrát kvalifikaci, z čehož mám obrovskou radost, protože je vidět, že mám natrénováno. Ve finálových jízdách už se mi tolik nedařilo. Ve druhé jízdě jsem prostě jela pomaleji než moje soupeřka. Nedá se ani říct, že bych udělala nějakou chybu, prostě jela líp. Ale to se stává, to je sport,“ hodnotila Maděrová v nahrávce pro média svůj výkon.
Přemožitelka Maděrové Dekkerová se dostala až do finále, v němž prohrála o 36 setin s Dalmassovou. Třetí skončila Ruska Sofija Nadyršinová.
V mužském finále Caviezel navzdory velké chybě v první polovině trati porazil o dvě desetiny dvojnásobného olympijského vítěze Benjamina Karla z Rakouska. Bronz získal další Rakušan Andreas Promegger.
Ze čtveřice českých reprezentantů Maděrová uspěla v kvalifikaci jako jediná. Adéla Keclíková a Adam Počinek byli diskvalifikováni, Kryštof Minárik obsadil 33. místo.
Úvodní závod SP ve snowboardingu ve Snow Ruyi (Čína) - paralelní obří slalom:
Muži: 1. Caviezel (Švýc.), 2. Karl, 3. Prommegger (oba Rak.), ...v kvalifikaci 33. Minárik, Počinek (oba ČR) diskvalifikován.
Ženy: 1. Dalmassová (It.), 2. Dekkerová (Niz.), 3. Nadyršinová (Rus.), ...5. Maděrová, v kvalifikaci Keclíková (obě ČR) diskvalifikována.
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