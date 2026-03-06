"Outsideři outsiderů." Přesto jsou Češi za hvězdy. Když hrají, japonští fanoušci šílí

Po třech letech si čeští baseballisté opět užívají nevídanou pozornost. Na prestižním turnaji World Baseball Classic patří mezi nejslabší týmy, ze dvou zápasů mají dvě prohry. Fanoušci v Japonsku, kde se „česká" skupina hraje, si však českou reprezentaci a její příběhy bezmezně zamilovali.
World Baseball Classic je setkáním nejlepších baseballistů světa, kterým vyplňuje období před startem americké Major League Baseball (MLB). A podruhé v historii jsou jeho součástí i Češi.
Když specializovaný zámořský web The Athletic rozděloval dvacítku účastníků do pěti úrovní, zařadil české mužstvo na tu nejnižší.
„Jsou to outsideři outsiderů, v MLB nemají nikoho. Jen tím, že jsou tady, už vítězí a zvedají popularitu baseballu doma v Česku,“ psal autor Grant Brisbee.
Stejně jako při premiéře před třemi lety má tým trenéra Pavla Chadima za cíl dostat pod sebe v pětičlenné skupině alespoň jednoho soupeře, čímž by si zajistil účast v příštím vydání turnaje.
V roce 2023 se Čechům povedlo porazit Čínu. Letos začali porážkami s Jižní Koreou a Austrálií, dále narazí na Tchaj-wan a domácí Japonsko.
Také český výběr se však v Tokiu od začátku cítí jako doma.
"Češi nastupují na hřiště a tisíce japonských fanoušků šílí. Přijali český tým za svůj vlastní a dávají to najevo tím, že nosí české dresy a české barvy,“ referoval z prvního zápasu Sam Blum ze zmíněného The Athletic.
Později nazval japonskou náklonnost k českým hráčům jako „nejzábavnější věc“ v tokijské skupině.
„Cože? Japonci minule celý turnaj vyhráli, a teď jejich fanoušci přijali za své Čechy? Jsi si tím jistý, Same?“ ptal se novináře na sociální síti X uživatel Chris.
Další diskutující psal zase o tom, že Japonci fandili Čechům určitě jen proto, že nemají rádi Korejce.
Ba ne, Češi jsou v zemi vycházejícího slunce mimořádně populární právě od roku 2023, kdy hráli na World Baseball Classic poprvé. Tehdy si tamní fanoušky zcela získali.
Hlavně tím, jak z pozice amatérů vzdorovali silnému Japonsku s obrovskými hvězdami, si vysloužili respekt hráčů i diváků. Ačkoliv s domácími reprezentanty nakonec prohráli 2:10.
Vystudovaný elektrikář a technik inženýringu Ondřej Satoria památně vyautoval nejlepšího hráče světa Šoheie Ohtaniho. Ten se pak s českými hráči fotil a v dalším průběhu turnaje byl k vidění s českou kšiltovkou na hlavě.
Willie Escala, který tehdy pokračoval v zápase i po tvrdé ráně Rokiho Sasakiho, dostal od japonské hvězdy jako omluvu balíček sladkostí. O hasičovi Martinu Schneiderovi psal slavný deník The New York Times.
To jsou příběhy, které si Japonci dodnes pamatují.
„V Česku jsem obyčejný týpek z Ostravy, kterého nikdo nezná. Mám svoji pohodičku. Kdežto v Japonsku mě lidé poznávají,“ smál se Satoria, který navštívil Japonsko znovu už vloni na podzim.
"Byla tam dokonce paní, která začala brečet, když jsem jí podal ruku a podepsanou kartičku. Uvědomil jsem si, že si nás tam lidé váží za to, co jsme dokázali,“ dodal.
Nyní ocenil chování Japonců další český hráč Marek Chlup.
„Přijde mi vtipné, že tady máme větší podporu než doma. To není nic proti českým fanouškům, jen jich prostě tolik není,“ hlásil jeden z pouhých dvou českých hráčů s profesionální smlouvou.
Češi jsou sice bronzovým týmem z loňského mistrovství Evropy, kde získali první medaili v historii, ale mezi nimi a nejlepšími mužstvy světa je stále obrovský rozdíl.
Vřelé vztahy s Japonci jsou nicméně jedním z faktorů, který pomáhá českému baseballu v růstu.
„Japonsko je světová jednička a my ho máme jako průvodce, který nám pomáhá a otevírá dveře,“ řekl bývalý reprezentační kapitán Petr Zýma, jenž dnes působí v realizačním týmu Česka.
Po World Baseball Classic 2023 zvali Japonci české baseballisty k exhibičním zápasům a sami také navštívili Česko. Chlup se stal vloni zase prvním českým hráčem v elitní japonské soutěži.
Teď hrají Češi nejen o to, aby si pozici na prestižním podniku udrželi, ale také o posílení své pověsti v Japonsku.
Po porážkách 4:11 s Jižní Koreou a 1:5 s Austrálií nastoupí v sobotu proti Tchaj-wanu a ve středu proti domácí družině s hvězdným Ohtanim v čele.
