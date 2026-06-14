Otevřená zpověď hvězdy. Ztloustnete a nic se neděje, těhotenství vás stojí místo

Přibrala? Může přijít o peníze. Otěhotněla? O práci. Nizozemská házenkářská legenda popsala temnou stránku vrcholového sportu.
Vrcholový sport bývá prezentován jako svět slávy, medailí a obdivu. Za leskem velkých turnajů se ale často skrývají příběhy, které fanoušci nevidí.
Jeden z nich nyní otevřela nizozemská házenkářská legenda Tess Liederová. Bývalá reprezentantka popsala praktiky, které podle ní nemají v moderním sportu co dělat.
Během dvanácti let v nizozemském národním týmu odehrála 144 mezistátních zápasů. Patřila k oporám generace, která získala pro Nizozemsko historické úspěchy včetně titulu mistryň světa v roce 2019. Právě tehdy byla na šampionátu v Japonsku vyhlášena nejlepší brankářkou turnaje. Stejné ocenění získala už o čtyři roky dříve při zisku stříbra.
Po skončení kariéry se však nerozpovídala o medailích ani slavných vítězstvích. Místo toho upozornila na podmínky, kterým musely profesionální hráčky čelit.
Nejvíce ji šokovala smlouva, kterou dostala po příchodu do rumunského klubu CSM Bukurešť v roce 2021. Když si dokument přečetla, nevěřila vlastním očím.
„Jakmile jsem tu smlouvu dostala do ruky, říkala jsem si: Co to má být?“ vzpomínala. Součástí kontraktu totiž bylo ustanovení, podle něhož mohlo vedení klubu hráčce snížit mzdu, pokud přibrala na váze.
Liederová připouští, že v profesionálním sportu je kontrola fyzické kondice běžnou součástí práce. Podle ní je ale podobný přístup zastaralý a škodlivý.
„Důležité není číslo na váze. Důležité je, jaké výsledky podáte při fyzických testech,“ vysvětlila. Podle bývalé brankářky vytvářejí podobná pravidla zbytečný psychický tlak a mohou přispívat ke zdravotním problémům i poruchám příjmu potravy.
Ještě horší zkušenost přišla ve chvíli, kdy otěhotněla. Právě tehdy podle svých slov naplno pochopila, jak zranitelné mohou profesionální sportovkyně být.
„Do půl hodiny od odeslání potvrzení o těhotenství mi přišel e-mail s výpovědí. Je to naprosto absurdní,“ uvedla.
Její slova otevřela debatu, která se ve sportu vrací opakovaně. Přestože evropská legislativa chrání těhotné zaměstnankyně, v profesionálním sportu bývá situace složitější.
Hráčky často působí v různých zemích, podepisují specifické smlouvy a jejich kariéra je časově velmi omezená.
I proto mnohé sportovkyně odkládají založení rodiny až na konec kariéry ze strachu, že přijdou o smlouvu, příjem nebo místo v týmu.
„Ženy se pak snaží vrátit do práce co nejrychleji po porodu, nebo narození dítěte odkládají úplně,“ upozornila Liederová.
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