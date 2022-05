Skupina PPF by měla dokončit prodej majoritního podílu v ruské Home Credit & Finance Bank do konce června. Kompletní dokončení celé transakce, které znamená odchod skupiny Home Credit z ruského trhu, očekává během následujících měsíců. Řekl to mluvčí PPF Leoš Rousek. Skupina PPF v úterý upřesnila dřívější informace o prodeji svých ruských bankovních aktiv, který oznámila v polovině května.

"Potvrzujeme, že skupina PPF před dvěma týdny prodala 100 procent svých bankovních aktiv v Rusku, tedy stoprocentní podíl v Home Credit & Finance Bank, včetně jejích dceřiných společností. Jak je v podobných případech standardem, součástí transakce je i dohoda o postupném převodu vlastnických podílů v závislosti na uhrazené kupní ceně. K dokončení prodeje majority (50,5 procenta) v Home Credit & Finance Bank tedy dojde pravděpodobně do konce června. Kompletní dokončení celé transakce očekáváme během následujících měsíců," uvedl Rousek.