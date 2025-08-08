Povedený návrat Vadlejcha. V Banské Bystrici vyhrál a splnil limit pro MS

Dnes vyhrál na stříbrném mítinku Kontinentální Tour hodem dlouhým 82,33 metru. S přehledem tím splnil potvrzovací limit Českého atletického svazu pro účast na zářijovém mistrovství světa v Tokiu stanovený na 80,50 metru.
Čtyřiatřicetiletý Vadlejch na podzim po 14 letech odešel od kouče Jana Železného a připravuje se pod vedením Miroslava Guzdeka.
Po nezdaru v Dauhá ho skolila viróza a podle vyjádření reprezentačního šéftrenéra Pavla Sluky pro deník Sport měl i pohybové problémy. Kvůli tréninkovému manku téměř na tři měsíce vynechal závody včetně ME atletických družstev a Zlaté tretry v Ostravě.
V Banské Bystrici poprvé v sezoně překonal osmdesátimetrovou hranici. Podařilo se mu to třikrát, nejdál o 2,33 metru. To je pro bronzového medailistu z posledního MS v Budapešti Vadlejcha podprůměrný výkon.
V letošních světových tabulkách ho řadí na 26. místo. Podle Sluky Vadlejch další start plánuje 16. srpna na mítinku Diamantové ligy v Chorzówě.
Hned dvě české atletky v běhu na 100 metrů překážek v Banské Bystrici poprvé v kariéře prolomily hranici 13 sekund. Jednadvacetiletá Ester Bendová si zlepšila osobní maximum o 23 setin na 12,92 sekundy a obsadila čtvrté místo.
Helena Jiranová finišovala jako šestá o tři setiny později, osobní rekord si posunula o rovnou desetinu. Bendová s Jiranovou se díky dnešním výkonům zařadily na druhé a třetí místo národních historických tabulek. Před nimi je už jen Lucie Škrobáková výkonem 12,73 z roku 2009.
Na hladké stovce doběhla mistryně Evropy do 23 let Karolína Maňasová třetí za 11,31 sekundy. Zaostala o devět setin za svým sezonním maximem.