Povedený návrat Vadlejcha. V Banské Bystrici vyhrál a splnil limit pro MS

ČTK ČTK
před 17 minutami
Oštěpařský mistr Evropy Jakub Vadlejch se vrátil do sezony vítězstvím v Banské Bystrici. Stříbrný olympijský medailista z Tokia nezávodil od poloviny května, kdy obsadil sedmé místo na mítinku Diamantové ligy v Dauhá podprůměrným výkonem 79,60 metru.
Jakub Vadlejch
Jakub Vadlejch | Foto: Reuters

Dnes vyhrál na stříbrném mítinku Kontinentální Tour hodem dlouhým 82,33 metru. S přehledem tím splnil potvrzovací limit Českého atletického svazu pro účast na zářijovém mistrovství světa v Tokiu stanovený na 80,50 metru.

Čtyřiatřicetiletý Vadlejch na podzim po 14 letech odešel od kouče Jana Železného a připravuje se pod vedením Miroslava Guzdeka.

Související

Meindlschmid je juniorským mistrem Evropy. Jako první český dálkař v historii

Český dálkař Petr Meindlschmid

Po nezdaru v Dauhá ho skolila viróza a podle vyjádření reprezentačního šéftrenéra Pavla Sluky pro deník Sport měl i pohybové problémy. Kvůli tréninkovému manku téměř na tři měsíce vynechal závody včetně ME atletických družstev a Zlaté tretry v Ostravě.

V Banské Bystrici poprvé v sezoně překonal osmdesátimetrovou hranici. Podařilo se mu to třikrát, nejdál o 2,33 metru. To je pro bronzového medailistu z posledního MS v Budapešti Vadlejcha podprůměrný výkon.

V letošních světových tabulkách ho řadí na 26. místo. Podle Sluky Vadlejch další start plánuje 16. srpna na mítinku Diamantové ligy v Chorzówě.

Hned dvě české atletky v běhu na 100 metrů překážek v Banské Bystrici poprvé v kariéře prolomily hranici 13 sekund. Jednadvacetiletá Ester Bendová si zlepšila osobní maximum o 23 setin na 12,92 sekundy a obsadila čtvrté místo.

Helena Jiranová finišovala jako šestá o tři setiny později, osobní rekord si posunula o rovnou desetinu. Bendová s Jiranovou se díky dnešním výkonům zařadily na druhé a třetí místo národních historických tabulek. Před nimi je už jen Lucie Škrobáková výkonem 12,73 z roku 2009.

Na hladké stovce doběhla mistryně Evropy do 23 let Karolína Maňasová třetí za 11,31 sekundy. Zaostala o devět setin za svým sezonním maximem.

 
