Čert vem zápas, jedu dál, vzkázal Procházka. Titul chce v září, teď ruku ani nezvedne

O týden dříve, než původně plánoval, se z USA do Česka vrátil elitní MMA bojovník Jiří Procházka, který kvůli zranění přišel o obhajobu titulu organizace UFC polotěžké váhy proti Gloveru Teixeirovi z Brazílie.

V nejbližších dnech by měl absolvovat operaci zraněného ramene, po které jej čeká několikaměsíční vynucená zápasová pauza. Procházka ale pevně věří, že se nenaplní černé scénáře o délce rekonvalescence a že nejpozději v září příštího roku bude připraven bojovat o opětovný zisk pásu šampiona, který na přání vedení UFC uvolnil.

"Jak se nyní cítím? Jako vždy skvěle," prohlásil Procházka v neděli v noci po návratu z Las Vegas.

"Jsem připravený teď a tady čelit tomu, co bude. Jdu opravit tělo, to, co je potřeba, a pokračujeme dál. Stalo se, co se mělo stát. Všechno beru pozitivně a věřím, že to tak mělo být. Prostě jedeme dál," zopakoval populární český bijec.

Původně chtěl ze zámoří přiletět až za týden, po termínu galavečeru, na kterém se měl představit v titulovém boji. Nakonec se ale rozhodl vrátit dříve, aby mohl jít hned na operaci.

"Čert vem nějaký zápas nebo to, že tam budu stát a přísně se na ně dívat. Chci se dát dokupy. Půjdu tam, až budu připravený. Takhle by mě to možná ještě víc štvalo, že jsem do zápasu nešel," podotkl.

Procházka si v při tréninku v USA poranil pravé rameno a má značně omezenou hybnost ruky. "Nezvednu ji. Není schopná tvrdého boje, ale věřím, že i tak bych byl schopný udělat zápas a vyhrát," prohlásil třicetiletý bojovník, jenž byl i přes své zranění připraven do souboje nastoupit. Lékaři mu ale důrazně doporučili, aby to s ohledem na možné následky nedělal.

Šéf UFC Dany White při oznámení o zrušení titulového boje uvedl, že je Procházka velmi vážně zraněný a že může být mimo hru až rok. On sám to tak černě nevidí.

"UFC se snažilo trošku postrašit, už kvůli tomu, abych pás přenechal dalším bojovníkům. Proto si myslím, že tvrdili, že to bude devět měsíců až rok. Po konzultaci s dalšími experty si myslím, že to nebude více než půl roku do dalšího zápasu. Maximálně sedm měsíců," uvedl Procházka.

V následujících týdnech ho rozhodně nečeká odpočinek. "Mám před sebou několik let v tom nejlepším věku a chci ten čas využít naplno. Učit se, vstřebávat, posunovat se, zajíždět nové tréninkové techniky. To dělám celou svoji kariéru," řekl Procházka.

Rodák z Hostěradic na Znojemsku zvažoval, že by operaci podstoupil v USA na specializované klinice, která spolupracuje s UFC. Nakonec se ale rozhodl pro českou cestu.

"Dal jsem si dvě a dvě dohromady, poslechl jsem si více názorů, jak by se to mohlo odehrávat. Co je k dispozici. První a druhý měsíc chci strávit tady, teď budou Vánoce," uvedl Procházka s tím, že část rekonvalescence ale absolvuje v Las Vagas.

Procházka se s UFC dohodl, že když pás uvolní, hned po návratu dostane šanci o něj opět bojovat. "Dali jsme si slovo a mělo by to tak být. Uvidíme, jak se to vyvine, zda nebudou pak kličkovat," řekl.

Naznačil ale, že vzdát se titulu nebyl jeho nápad. "Nechci se k tomu moc vyjadřovat, ale český člověk se dokáže dovtípit, že když jsem držitelem pásu, tak proč ho prostě nemít? Samozřejmě, že to byl jejich nápad, a po konzultaci jsme došli k tomuhle. Nedělá mi problém jej teď pustit klukům, ať se poperou, když mi slíbí, že další zápas bude o titul," vysvětlil.

S trenéry si jako ideální termín pro návrat stanovili září. "Abych mohl udělat plnohodnotný kemp a odvést nejlepší výkon," prohlásil Procházka.

Zároveň však přiznal, že rameno nebude jediná část těla, kterou potřebuje vyléčit. "Musím pořešit více věcí, které nechci specifikovat. Už nějakou dobu jsem nebojoval jen se soupeři, ale i se svým tělem. Respektive jsem ho musel přizpůsobovat tomu, v jakém jsme byl stavu," zakončil.