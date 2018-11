Opilý fanoušek narušil slavný dostih. Vylezl na koně a dožadoval se vypuštění na trať

před 3 hodinami

S neočekávanou situací si museli poradit organizátoři slavného dostihového mítinku Breeders' Cup, který se konal v americkém Churchill Downs.

Před startem jednoho ze čtrnácti dostihů se do zakázané zóny dostal čtyřiadvacetiletý Michael Wells-Rody, který byl podle svědků i pozdějšího vyjádření policie evidentně pod vlivem alkoholu.

Wells-Rodymu se dokonce podařilo vyškrábat se na jednoho z koní a zamířit směrem na start. Členové ochranky se jej sice snažili okamžitě stáhnout dolů, opilý narušitel se ovšem zvířete držel zuby nehty a naopak se dožadoval vpuštění na trať.

Nakonec se bezpečnostním složkám podařilo fanouška zpacifikovat, Wells-Rody musel přečkat noc za mřížemi kvůli přestupku veřejného opilství a následně putoval do detenčního centra Jefferson County.

"Nechtěl jsem nikomu ublížit ani dělat scénu. Jen jsem si říkal, že by bylo fajn zajet si Breeders Cup. Ale očividně to nebyl dobrý nápad," uvedl později pro lokální média Wells-Rody. Rodák z Kentucky také vehementně popíral, že by byl při své akci opilý. "Opilec by se přece do sedla nedostal," prohlásil Wells-Rody.

Breeders’ Cup je největším americkým mítinkem, jehož součástí je 14 dostihů s celkovou dotací 28 milionů dolarů.