Perušič a Schweiner, věčně vysmátí pohodáři. Chemie v týmu je klíčová, říká Kubala

STŘÍBRO!!! Finále proti favorizovaným Norům by se dalo rozdělit přibližně jako klasické drama: Expozice - rozcvička probêhla jako vždy ve vražedném tempu, výkon asi nejlepší z celého zápasu! Kolize - první set předvádíme jeden z našich nejlepších výkonů a ujímáme se vedení - 21:17!! Krize - druhý set se od poloviny rozehrává Perun do výkonu nápadně připomínajícího první set proti Brazilcům o den dříve - 15:21! Peripetie - začátek tie breaku držíme krok až do stavu 6:8, přičemž spolehlivě odvracíme všechny šance na srovnání :) Katastrofa - za stavu 9:6 pro soupeře jsme se rozhodli zavzpomínat na juniorská léta a prorazit norskou obranu silou. To stačilo tak do stavu 14:7. V tu chvíli došlo pak už jen ke kosmetické úpravě skóre, kdy Perun znovu nalezl svou loňskou formu na podání, která se mu obratně celý týden vyhýbala :) Za našim úspěchem v turnaji stojí(mimo jiné) tři faktory: 1. Úžasná atmosféra - ta hrála obrovskou roli, navíc se netýkala jen víkendu, ale i čtvrtečních zápasů. 2. Týmová souhra - dobře jsme se doplňovali, když se jednomu nedařilo, druhý přidal důležité bloky, zákroky v poli, pomohl na podání i vykrytím. 3a) Jelikož už je to i na nás příliš seriózní, tak jdeme k tomu nejdůležitějšímu - magickým artefaktům! Vítězné trenky, které by zejména v neděli přivodily většině estétů infarkt. Pravidla jsou pravidla - trenky se nemění,neperou, trenky se suší! 3b) Klika - rodina Perušičů dodala kromě šťastného slona i kliku od dveří. Až v neděli se zjistilo, že byla odmontována z Perunova pokoje před odjezdem na turnaj...:) I tak se ale těžko popisuje, co se nám za posledních pár dní povedlo. Zahrát si před takovou kulisou je něco, o čem sní každý sportovec a my jsme hrozně rádi, že jsme se vám všem odvděčili slušným výkonem. Neuvêřitelný zážitek. Barva medaile nerozhoduje, když vám při podání za stavu 7:14 v tie breaku celý stadion fandí, jako kdyby zápas právě začínal :) Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kdo nás podporovali napříč turnajem i v cestě, která na něj vedla - celý náš tým v čele s Andreou, fanoušci, rodiny, přítelkyně, kamarádi, maséři, ale i všichni, kdo se na organizaci podíleli. Velký dík patří i Beachclub Praha Strahov, kde ladíme pravidelně formu, OIG Power a všem našim partnerům, Český volejbal za podporu a organizaci takové akce, firmám @RAUL i @J&T za podporu téhle skvělé akce. Už teď se těšíme na příští rok a doufáme, že vy taky! OSTRAVO DĚKUJEM!! Perun & Dave